ABCテレビ（朝日放送）を1月末で退社した、フリーアナウンサー東留伽（28）が9日までにインスタグラムを更新。イメージチェンジをしたことを報告した。

「春はイメチェン。やうやう短くなりゆく襟足」とコメントし、襟足をすっきりとカットしたショートヘアー姿をアップした。東アナは黒いノースリーブのトップスを着用し、チラリと脇を見せたポーズをとっている。

「甘くもクールにもなる。知的で色気も出せる。そしてセットも楽!乾くの一瞬!!片手で洗える!!(?) ショートにしてアナウンサー試験も突破できたので私の人生にとってはご利益的髪型でもある」と説明した。

この投稿にフォロワーからは「ベッピンさん」「新たな魅力を発見しました」「ドキドキものです」「女優モードやん」とコメントが寄せられている。

東は北海道出身で、20年にABCテレビに入社し、同年10月からテレビ朝日系で「朝だ! 生です旅サラダ」（土曜午前8時）を担当。23年8月に同番組を卒業後、休業してフランスに9カ月留学し、芸術や語学を学び、絵画や留学生活を語るイベントも開催。国内有数の公募展「二科展」絵画部に、初応募で入選した。25年4月から「教えて!ニュースライブ 正義のミカタ」（土曜午前9時30分＝関西ローカル）を担当していた。同社を1月末で退社し、2月にサンミュージックと所属契約を締結した。