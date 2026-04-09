【漫画】本編を読む

『今日、私は夫と浮気する』（春乃未果：原作、ELZ：漫画/KADOKAWA）は、夫の不倫疑惑からつながった彼の謎の行動の意味を暴いていく妻の物語だ。

　専業主婦である亜希の夫・司は、ママ友たちも羨むイクメン＆イケメン夫。亜希はひとり娘を育てながら幸せな日々を送っていたが、セックスレスという切実な悩みを抱えていた。3年前に娘の夜泣きのため別室で寝るようになってから夫婦の夜の生活がなくなっていたのだ。せめてもう一度だけでも司に愛されたいと願う亜希は、結婚記念日をチャンスとばかりに、思い切って夫を誘うのだが、無下にされてしまい虚しさに泣き崩れてしまう。

　その翌日の午前中、買い物に行った亜希は街中で、仕事に行ったはずの司を見かける。営業職ではない彼がその時間に外にいることは珍しく、しかも普段とは違う服装だったため、気になって後をつけてみる。すると、司はホテルのロビーで見知らぬ女性と待ち合わせをし、そして腕を組んでホテルの部屋に向かっていった。大きなショックを受けつつも、亜希は夫の部屋で不倫の証拠を探すと、クローゼットの中から女性風俗店の名刺を発見。司がなぜこんな名刺を持っているのかを不思議に思い、その店を検索してみると、店のウェブサイトに掲載されているセラピストリストの中に、司に似た人物を発見するのだった――。

　妻が夫の不倫と戦う展開とは異なり、不可解な夫の行動の秘密を解き明かしていく展開が魅力の本作。読み手は亜希に感情移入しながら、司は本当に女性風俗店のセラピストなのか、そしてそれが事実だとしたら浮気になるのかという不安や疑問を抱きながら読み進めていくことになるだろう。そして亜希は、司の秘密を知るためにある行動に出るのだが、それは本書を読んで確かめてほしい。

文＝287XR