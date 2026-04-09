仕事に行ったはずの夫が変装し女性とホテルへ…不倫の証拠を探す妻が夫の部屋で見つけた、ある店の名刺の意味とは？【書評】
【漫画】本編を読む
『今日、私は夫と浮気する』（春乃未果：原作、ELZ：漫画/KADOKAWA）は、夫の不倫疑惑からつながった彼の謎の行動の意味を暴いていく妻の物語だ。
専業主婦である亜希の夫・司は、ママ友たちも羨むイクメン＆イケメン夫。亜希はひとり娘を育てながら幸せな日々を送っていたが、セックスレスという切実な悩みを抱えていた。3年前に娘の夜泣きのため別室で寝るようになってから夫婦の夜の生活がなくなっていたのだ。せめてもう一度だけでも司に愛されたいと願う亜希は、結婚記念日をチャンスとばかりに、思い切って夫を誘うのだが、無下にされてしまい虚しさに泣き崩れてしまう。
妻が夫の不倫と戦う展開とは異なり、不可解な夫の行動の秘密を解き明かしていく展開が魅力の本作。読み手は亜希に感情移入しながら、司は本当に女性風俗店のセラピストなのか、そしてそれが事実だとしたら浮気になるのかという不安や疑問を抱きながら読み進めていくことになるだろう。そして亜希は、司の秘密を知るためにある行動に出るのだが、それは本書を読んで確かめてほしい。
文＝287XR