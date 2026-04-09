モー娘。牧野真莉愛、グループ卒業発表 6月6日まで開催のツアーをもって「次の夢に向かっていきたいとの申し出がありました」【全文】
【モデルプレス＝2026/04/09】モーニング娘。’26の牧野真莉愛（25）が、6月6日に最終日を迎えるコンサートツアーをもって、グループとハロー！プロジェクトを卒業することを発表。4月9日、グループの公式サイトにて報告された。
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公式サイトでは「メンバーの牧野真莉愛ですが、4月11日より開催の『モーニング娘。’26 コンサートツアー春 - Rays Of Light -』をもちまして、モーニング娘。’26並びにハロー！プロジェクトを卒業することとなりました」と発表。「本人より『思う存分モーニング娘。の活動を愉しむことができたので、次の夢に向かっていきたい』との申し出がありました。その意思を尊重し、協議の結果、卒業という結論に至りました」と説明した。
最後には「牧野はハロプロ研修生を経て、モーニング娘。に加入して以来、約12年にわたり活動してまいりました。卒業までの時間を大切にし、最後まで全力で活動してまいりますので、引き続き牧野真莉愛ならびにモーニング娘。’26への変わらぬ応援を賜りますよう、お願い申し上げます」と結んでいる。
あわせて、牧野もコメントを公開し「ハロプロ研修生で約2年、モーニング娘。で約12年、 今年の春ツアーでモーニング娘。を卒業することを決めました。 牧野真莉愛を応援してくださっている皆様の姿を、しっかり自分の目と心に焼き付けたいと思います。 また残りわずかなモーニング娘。人生、今まで以上にどんどん愉しみたいと思います」と伝えている。
牧野は、2001年2月2日生まれ、愛知県西尾市出身。2012年11月にハロプロ研修生に加入し、2014年9月30日より「モーニング娘。」として活動。多くの写真集やグラビア誌でも活躍。また、大の北海道日本ハムファイターズファンとして知られ、野球関連のイベントやメディアにも出演している。（modelpress編集部）
いつもモーニング娘。’26そして、ハロー！プロジェクトを応援していただき、ありがとうございます。
メンバーの牧野真莉愛ですが、4月11日より開催の『モーニング娘。’26 コンサートツアー春 - Rays Of Light -』をもちまして、モーニング娘。’26並びにハロー！プロジェクトを卒業することとなりました。
本人より「思う存分モーニング娘。の活動を愉しむことができたので、次の夢に向かっていきたい」との申し出がありました。その意思を尊重し、協議の結果、卒業という結論に至りました。
牧野はハロプロ研修生を経て、モーニング娘。に加入して以来、約12年にわたり活動してまいりました。卒業までの時間を大切にし、最後まで全力で活動してまいりますので、引き続き牧野真莉愛ならびにモーニング娘。'26への変わらぬ応援を賜りますよう、お願い申し上げます。
2026年4月9日
株式会社アップフロントプロモーション
代表取締役 西口猛
ハロプロ研修生で約2年、モーニング娘。で約12年、 今年の春ツアーでモーニング娘。を卒業することを決めました。
牧野真莉愛を応援してくださっている皆様の姿を、しっかり自分の目と心に焼き付けたいと思います。
また残りわずかなモーニング娘。人生、今まで以上にどんどん愉しみたいと思います。
モーニング娘｡’26 牧野真莉愛
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◆牧野真莉愛、卒業発表
公式サイトでは「メンバーの牧野真莉愛ですが、4月11日より開催の『モーニング娘。’26 コンサートツアー春 - Rays Of Light -』をもちまして、モーニング娘。’26並びにハロー！プロジェクトを卒業することとなりました」と発表。「本人より『思う存分モーニング娘。の活動を愉しむことができたので、次の夢に向かっていきたい』との申し出がありました。その意思を尊重し、協議の結果、卒業という結論に至りました」と説明した。
あわせて、牧野もコメントを公開し「ハロプロ研修生で約2年、モーニング娘。で約12年、 今年の春ツアーでモーニング娘。を卒業することを決めました。 牧野真莉愛を応援してくださっている皆様の姿を、しっかり自分の目と心に焼き付けたいと思います。 また残りわずかなモーニング娘。人生、今まで以上にどんどん愉しみたいと思います」と伝えている。
◆牧野真莉愛、2014年に「モーニング娘。」加入
牧野は、2001年2月2日生まれ、愛知県西尾市出身。2012年11月にハロプロ研修生に加入し、2014年9月30日より「モーニング娘。」として活動。多くの写真集やグラビア誌でも活躍。また、大の北海道日本ハムファイターズファンとして知られ、野球関連のイベントやメディアにも出演している。（modelpress編集部）
◆発表全文
いつもモーニング娘。’26そして、ハロー！プロジェクトを応援していただき、ありがとうございます。
メンバーの牧野真莉愛ですが、4月11日より開催の『モーニング娘。’26 コンサートツアー春 - Rays Of Light -』をもちまして、モーニング娘。’26並びにハロー！プロジェクトを卒業することとなりました。
本人より「思う存分モーニング娘。の活動を愉しむことができたので、次の夢に向かっていきたい」との申し出がありました。その意思を尊重し、協議の結果、卒業という結論に至りました。
牧野はハロプロ研修生を経て、モーニング娘。に加入して以来、約12年にわたり活動してまいりました。卒業までの時間を大切にし、最後まで全力で活動してまいりますので、引き続き牧野真莉愛ならびにモーニング娘。'26への変わらぬ応援を賜りますよう、お願い申し上げます。
2026年4月9日
株式会社アップフロントプロモーション
代表取締役 西口猛
◆牧野真莉愛コメント全文
ハロプロ研修生で約2年、モーニング娘。で約12年、 今年の春ツアーでモーニング娘。を卒業することを決めました。
牧野真莉愛を応援してくださっている皆様の姿を、しっかり自分の目と心に焼き付けたいと思います。
また残りわずかなモーニング娘。人生、今まで以上にどんどん愉しみたいと思います。
モーニング娘｡’26 牧野真莉愛
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