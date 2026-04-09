あわせる小物次第で印象チェンジ♡ 女性らしさ抜群の「レースワンピース」着回しテク

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新生活でひと目置かれるワードロープをそろえたいコ、必見...！今回は、中川紅葉とともに、コーデを女性らしく仕上げる「レースワンピース」の着回しコーデを4つご紹介します。これさえあれば春の装いが華やかになること間違いなしです♡

Item 着回すアイテムはこちら♡

レースワンピース

シンプルながら、シャギーの効いたデザインとレースの透け感で女みバクハツな1枚♡

レースワンピース 16,500円／COCO DEAL（ココ ディール）

Cordinate 春のキレイめワンピコーデ

デキる女風にカーデを肩掛け♡ アップスタイルのヘアとあわせてオトナ感満載に仕上げて。

レースワンピースは着回し。カーディガン（カーディガンとキャミソールのセット）12,100円／rienda（バロックジャパンリミテッド）リング 2,860円／アネモネ（サンポークリエイト）

Cordinate コンサバアイテムをあわせた個性派コーデ

ジャケットやスラックスを仕込むことで、いつものワンピースコーデにコンサバ感をプラス。

レースワンピースは着回し。チェックジャケット 24,900円／MANGO フリルつきスラックス 15,955円／ROSE FRANTZ（HANA SHOWROOM）ネックレス 3,080円／アネモネ（サンポークリエイト）バッグ 11,990円／RANDA スニーカー 17,600円／プラスダイアナ（ダイアナ 銀座本店）インナー／スタイリスト私物

Cordinate マンネリを回避できるモノトーンスタイル

ワンピにベルトをプラスして着回し力を底上げ！ウエストまわりのスタイルアップも期待できる♡

レースワンピースは着回し。ベルト 7,810円／MELLOW（HANA SHOWROOM）バッグとスカーフのセット 10,890円／RANDA パンプス 18,150円／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）

Cordinate 小物で遊ぶ上級者コーデ

ブルーシャツを重ねて爽やかな印象に。ワンピがスカートに変身する技アリコーデ♡

レースワンピースは着回し。 ブルーシャツ 3,990円／UNIQLO シュシュ 3,190円／CHRISTINE  PROJECT（HANA SHOWROOM）ベルト 5,990円／MANGO バッグ 11,990円／RANDA パンプス 8,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）

着回し1POINT♡

小物の色みはそろえるとしゃれ度アップ！

着回し上手になるために重要なのは、小物の選び方。キレイめなコーデのときは、ブラウンや黒などの締め色で小物たちをそろえると全体にまとまりが出て、オトナな仕上がりに。

撮影／藤原宏（Pygmy Company）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／中川紅葉（本誌専属）

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

中川紅葉

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