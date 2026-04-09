あわせる小物次第で印象チェンジ♡ 女性らしさ抜群の「レースワンピース」着回しテク

新生活でひと目置かれるワードロープをそろえたいコ、必見...！今回は、中川紅葉とともに、コーデを女性らしく仕上げる「レースワンピース」の着回しコーデを4つご紹介します。これさえあれば春の装いが華やかになること間違いなしです♡

シンプルながら、シャギーの効いたデザインとレースの透け感で女みバクハツな1枚♡

デキる女風にカーデを肩掛け♡ アップスタイルのヘアとあわせてオトナ感満載に仕上げて。

ジャケットやスラックスを仕込むことで、いつものワンピースコーデにコンサバ感をプラス。

ワンピにベルトをプラスして着回し力を底上げ！ウエストまわりのスタイルアップも期待できる♡

Cordinate 小物で遊ぶ上級者コーデ

ブルーシャツを重ねて爽やかな印象に。ワンピがスカートに変身する技アリコーデ♡

レースワンピースは着回し。 ブルーシャツ 3,990円／UNIQLO シュシュ 3,190円／CHRISTINE PROJECT（HANA SHOWROOM）ベルト 5,990円／MANGO バッグ 11,990円／RANDA パンプス 8,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）

着回し1POINT♡

小物の色みはそろえるとしゃれ度アップ！

着回し上手になるために重要なのは、小物の選び方。キレイめなコーデのときは、ブラウンや黒などの締め色で小物たちをそろえると全体にまとまりが出て、オトナな仕上がりに。

撮影／藤原宏（Pygmy Company）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／中川紅葉（本誌専属）