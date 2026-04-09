モーニング娘。’２６の牧野真莉愛（２５）が９日、今月１１日から開催の「コンサートツアー春−Ｒａｙｓ Ｏｆ Ｌｉｇｈｔ−」をもってグループとハロー！プロジェクトを卒業すると所属事務所の公式サイトで発表した。

牧野は１２年１１月からハロプロ研修生として活動を開始し、１４年９月にモーニング娘。へ加入。昨年７月からは、生田衣梨奈の卒業に伴う新体制でモーニング娘。サブリーダーに就任していた。

プロ野球・日本ハムのファンで、野球通アイドルとしても知られる牧野。球団ＯＢの米大リーグ・パドレスのダルビッシュ有選手、エンゼルスの大谷翔平選手（現ドジャース）が代表入りした２３年のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）では、デイリースポーツのＷＢＣ侍ジャパン応援大使に就任し、世界一奪還となった大会を大いに盛り上げた。

公式サイトによると牧野が「思う存分モーニング娘。の活動を愉しむことができたので、次の夢に向かっていきたい」と卒業を申し入れ、協議の末、その意思を尊重する結論へ至ったという。

牧野は「牧野真莉愛を応援してくださっている皆様の姿を、しっかり自分の目と心に焼き付けたいと思います」とコメント。６月６日のツアーファイナル（ＮＨＫ大阪ホール）で約１２年間を過ごしたモーニング娘。での活動にピリオドを打つ。