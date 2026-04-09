寿司ネタとして大人気のサーモン。中東情勢の悪化を受けて、ノルウェー産など輸入サーモンが値上がりしてます。そうした中、国産の“ご当地サーモン”が注目されています。

「8〜10皿のうち、半分サーモンのときあります」

脂の甘みに、とろける食感。回転寿司店でよく食べるネタ、15年連続堂々の1位のサーモン！神奈川県にある回転寿司店では、きょうもサーモンが大人気。

味はもちろん、“安さ”も人気の理由の一つでしたが…

独楽寿司 大和本店 渡邊玲登 店長

「仕入れ値が1割ほど上がってしまいました」

ノルウェー産のサーモンを使っている、こちらの店。イラン情勢が悪化してから、仕入れ値が値上がりしたといいます。そのわけは…

独楽寿司 大和本店 渡邊玲登 店長

「輸送費がかかってしまっている」

これまで、中東上空を経由し、日本に輸入されていたというノルウェー産。しかし、イラン情勢の悪化で別ルートを通る分、輸送コストが上がったといいます。

お客さん

「ほかのものも値上がりがすごいのに、サーモンまで値上がっちゃうと、嫌です」

仕入れ値は上がっていますが…

独楽寿司 大和本店 渡邊玲登 店長

「（Q.値上げは？）いまのところない。お客様が離れてしまう、急に価格転嫁してしまうと」

千葉県の鮮魚店では、異変が…

石毛魚類 みつわ台店 坪井義裕 店長

「今はタスマニア（産）が主流で。ノルウェー産は、いまはたまにしか入らないですね。値段が高騰しちゃって」

ノルウェー産は入手困難に。きょうは、タスマニア産に加え、国産を入荷できたというこちらのお店では、タスマニア産は100グラム429円に比べ、静岡産は321円と、108円お得！

お客さん

「とっても安いから。グラム298円（税抜き）って安い」

どんどん売れる静岡産。何度も補充することに！ほくほく顔の店長ですが、不透明感が続く中東情勢に不安を募らせます。

石毛魚類 みつわ台店 坪井義裕 店長

「（価格は）まだちょっと変わらないような気がしますよ。ある程度はこのままの状態だと思います」

別の店も「国産」に注目！

店員

「本日おすすめのサクラマスですね〜」

角上魚類 草加店 新井博之 店次長

「輸入サーモンも販売してますが、『佐渡サクラマス』、ご当地サーモンを中心に販売しております」

こちらの一押しは、国産の“ご当地サーモン”です。刺身用のさく100グラムが480円。

お客さん

「娘のほうがサーモン気にいっていて、『夕飯なににする？』というと、角上（魚類）に行ってサーモン買ってきてって」

角上魚類 草加店 新井博之 店次長

「輸送費などは低価格となるので、安く販売できる状況」

耳なじみのない「佐渡サクラマス」。そのお味は？

山形純菜 キャスター

「噛めば噛むほど甘味が広がっていく感じがして。ほどよく脂ものっているんですけど、結構さっぱりしているので食べやすいです。おいしい」

ほかにも、鳥取県の「境港サーモン」が水揚げ開始。輸入サーモンの価格が上がる中、国産の“ご当地サーモン”が注目されています。