「楽天２−４日本ハム」（９日、楽天モバイル最強パーク）

日本ハムが逆転勝ちで２連勝。貯金を今季最多の２とした。

１点を追う六回に下位打線の連打で無死一、三塁として、１番に入った奈良間が同点中前打。さらに一、二塁から２番・清宮幸が左中間ホームランゾーンに飛び込む決勝３ランを放った。

「奈良間のお陰です。流れに乗ることができました」とコメントした。

清宮幸は開幕９試合連続安打で仙台入りしたが、前夜までの２試合は無安打３三振。この日は初回、第１打席で右前打。そして３打席目は８試合ぶりの１発。万波に並ぶリーグトップの５号とした。

先発の加藤貴は初回、先頭の村林に内野安打、続く辰己のゴロは自身を襲った折れたバットを避けた際にボールを見失って内野安打となり、３番・浅村の右翼への飛球は万波が目測を誤り単打。不運連発でわずか５球で無死満塁とされたが、犠飛による１点でしのいだ。六回は無死満塁とされて降板したが、２番手・玉井が無失点に抑えた。

加藤貴は５回０／３を１失点で２勝目。「田宮のリードのお陰でなんとか１点でしのぐことができました。六回はピンチを背負って降板してしまいましたが、抑えてくれた玉井に感謝です」とコメントした。