＜ストレスMAXな旅行＞のんびり娘との旅行。次第にイライラが募って…【第5話まんが：母の気持ち】
夫に先立たれ、ひとり暮らしの私。娘（タマキ）がひとりいますが、すでに結婚をしており、同居はしていません。ときどき旅行に行きたいと思っても夫はいないし、誘いあえるような友人も残念ながらいません。そこで娘を誘うのですが……とにかく気が利かないんです。昔から気が回るほうではなかったけれど、旅行中モタモタする姿に私はイライラしてばかり。ついつい怒鳴ってしまうこともあります。もっと気を利かせて、私のためにいろいろと動いてほしいんです。
今回の旅行には、「ヨウタくんも一緒、暴言を吐いたら即中止」という条件をつきつけられましたが、どうせそんなことできっこありません。私はそんな絶対的な安心感のもと、ヨウタくんとの約束を簡単に了承しました。
旅行先で行きたかったカフェへ行くと、なんと激混み。だいぶ待たされ、イライラしてしまいます。だんだんと嫌な気持ちになってきて、私は娘夫婦に当たり散らします。別にいつも通りのこと……そう思っていました。ところがヨウタくんは私の言葉を聞くなり、すぐに宿に電話をかけはじめたのです。私は衝撃を受けました。
タマキの夫ヨウタくんから、「暴言を吐いたら即刻帰宅」というルールをつきつけられました。タマキに怒ることはあっても基本的には仲がいいし、絶対的な安心感から簡単に了承。
しかし旅行先の激混みカフェでイライラした私は、つい娘夫婦に当たり散らしてしまいました。いつもの軽口の延長のつもりだったのです。ところがヨウタくんは私の言葉を聞くや否や、本当に宿をキャンセル。タマキを連れて帰ってしまいました。
私は大勢の前で大声を出してしまい、電話も一方的に切られてしまいました。周囲の視線が痛くてカフェを離れ、ひとりでフラフラと帰宅しました……。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・みやび
今回の旅行には、「ヨウタくんも一緒、暴言を吐いたら即中止」という条件をつきつけられましたが、どうせそんなことできっこありません。私はそんな絶対的な安心感のもと、ヨウタくんとの約束を簡単に了承しました。
旅行先で行きたかったカフェへ行くと、なんと激混み。だいぶ待たされ、イライラしてしまいます。だんだんと嫌な気持ちになってきて、私は娘夫婦に当たり散らします。別にいつも通りのこと……そう思っていました。ところがヨウタくんは私の言葉を聞くなり、すぐに宿に電話をかけはじめたのです。私は衝撃を受けました。
タマキの夫ヨウタくんから、「暴言を吐いたら即刻帰宅」というルールをつきつけられました。タマキに怒ることはあっても基本的には仲がいいし、絶対的な安心感から簡単に了承。
しかし旅行先の激混みカフェでイライラした私は、つい娘夫婦に当たり散らしてしまいました。いつもの軽口の延長のつもりだったのです。ところがヨウタくんは私の言葉を聞くや否や、本当に宿をキャンセル。タマキを連れて帰ってしまいました。
私は大勢の前で大声を出してしまい、電話も一方的に切られてしまいました。周囲の視線が痛くてカフェを離れ、ひとりでフラフラと帰宅しました……。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・みやび