核軍縮に向けた具体的な道筋を求め、長崎市長と広島市長が高市首相に要請書を手渡しました。

高市首相は「被爆地の声をしっかり受け止めたい」と答えたということです。

首相官邸を訪れた、長崎市の鈴木市長と広島市の松井市長。

高市首相に要請書を手渡し、4月下旬にアメリカ・ニューヨークで開かれるNPT＝核拡散防止条約の再検討会議を前に核軍縮に向けた「具体的な道筋」を示すよう求めました。

（鈴木 長崎市長）

「今こういう国際情勢だからこそ、高市首相においても唯一の被爆国として指導的な役割を果たしてほしいと伝えた」

要請書では、混迷する世界情勢の中で核兵器への依存が高まっていることに危機感を示し、『第三の戦争被爆地を生み出しかねない』と言及。

核軍縮の進展に向け『NPT体制を堅持するための確固たる決意を示すことが不可欠』と訴えています。

（鈴木 長崎市長）

「高市首相からは、被爆地の声をしっかり受け止めたい(と言葉をもらった)。核兵器保有国、非核兵器保有国との間で、双方が納得できるような道を探りたいという言葉があった」

鈴木市長らは8日、東京の在日アメリカ大使館でグラス駐日大使に要請書を手渡したほか、ロシアや中国など、核保有国にも要請書を送付しています。