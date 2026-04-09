京都府南丹市では、行方不明になっている男子児童の捜索が、9日も続いています。児童の小学校では9日朝、入学式が行われ、警察官らが見守る中、新入生が登校しました。

■公民館の裏側に山へつながる道 規制線の奥に警察官

いまだ消息のつかめない京都府南丹市の小学生、安達結希くん11歳。

行方不明から、9日で17日です。連日続く、懸命な捜索。

公民館の裏側には山へとつながる道があり、規制線の奥に警察官の姿がありました。この場所は、結希くんが通う小学校と、7日に集中捜索が行われた自宅付近の山との間に位置します。

広がるのは、背の高い竹林。あたりは薄暗く、地面には枝などが散乱しています。人があまり立ち入らない場所なのでしょうか。

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記者

「午前11時20分です。警察官が規制線の中から出てきました」

姿を見せたのはヘルメットを被り、軍手をはめた警察官。

一度車両に戻ると数分後。今度はリュックを背に、再び山の中へ。この奥で捜索が行われているとみられます。

■山中になぜリュック？ 小学校から山までの道のりは…

これまでの手掛かりは、結希くんの通学用リュックのみ。行方不明から6日後、親族が山の中で見つけたものです。

小学校から西におよそ3キロの山の中に、なぜリュックがあったのか。大人の足でも50分ほどかかる、小学校から山までの道のりを改めて調べてみます。

まずは、学校から徒歩10分ほどの場所。住宅などが立ち並ぶエリアです。

記者

「かなり建物が多いです。道路の見晴らしが良く、結希くんが歩いていたとしたら、ドライブレコーダーに映っていてもおかしくなさそうです」

■市内の防犯カメラで姿は確認されず

そこから10分ほど山に近づくと…。

記者

「小学校から徒歩20分ほど。この辺りは田んぼや畑が広がっています。車通りや人通りもほとんどありません」

田畑が広がる場所は、一転して人通りが少なくなりました。

そして、リュック発見場所付近。

記者

「こちらの池では水中ドローンの捜索もおこなわれましたが、きょうは警察の姿がありません」

記者

「かなり険しい山道となっています。木々が茂って薄暗くなってきました」

道中には、子どもが歩いていれば目立ちそうな場所も。ただ警察によりますと、これまでに市内の防犯カメラで、結希くんの姿は確認されていないということです。

■小学校の防犯カメラ増設へ“死角”通用口などに

結希くんが通う小学校では、9日に入学式が行われました。

子どもたちの門出ですが、物々しい雰囲気は変わらず。

現在、2台の防犯カメラが取り付けられている小学校ですが、教育委員会は死角になっていた通用口などに、防犯カメラを増設することを決めたということです。

捜索が続く結希くん。警察が引き続き、情報提供を呼びかけています。

【情報提供】京都府警南丹署 生活安全課 0771-62-0110