SKE48の公式サイトが9日に更新され、中坂美祐（20）が10日から活動再開すると発表した。

グループ公式サイトで「2026年1月8日よりSKE48の活動を自粛させていただいておりましたが、明日、2026年4月10日から活動を再開させていただくことになりました」と報告。

12日に予定されるFC会員限定バスツアー「家族旅行2026」は不参加となるものの、「上記以外のメディア出演・イベント出演・広告出演などの対外的な活動につきましては、スポンサー様・メディア様・関係各所と協議のうえ、順次再開していく予定です」とし、「これからも温かい応援をよろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。

中坂を巡っては、マネジャーを担当していたスタッフと業務の範疇（はんちゅう）を超える連絡が行われており、不適切なやり取りが含まれていたことが発覚したため、今年1月に当面の間、活動を自粛することが発表されていた。当該スタッフは懲戒処分となった。

中坂は2005年6月11日生まれ、愛知県名古屋市出身で2018年にSKE48の9期生オーディションに合格。21年2月発売の27枚目シングル「恋落ちフラグ」で、シングル表題曲選抜メンバーに初選出された。