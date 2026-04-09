将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）に糸谷哲郎八段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負第1局が4月8、9日の2日間にわたり、東京都文京区の「ホテル椿山荘東京」で行われ、藤井名人が糸谷八段に136手で勝利した。4連覇を目指す絶対王者が、挑戦者の独創的な指し回しに冷静に対応し、防衛に向けて大きな先勝を飾った。

【映像】藤井名人が開幕局を制した瞬間

本局は、振り駒で先手番となった名人戦初登場の糸谷八段が、いきなり1筋の歩を突き、3手目にも右端の歩を伸ばすという、名人戦の歴史においても極めて異例のスタートを切って幕を開けた。力戦派として知られる糸谷八段ならではの常識に囚われないオープニングに対し、藤井名人も堂々と未知の局面へと踏み込み、序盤から前例のない力戦調の将棋へと展開していった。

1日目から持ち時間をたっぷりと使って積極的な構想を練る糸谷八段に対し、藤井名人は持ち前の深い読みと冷静な判断力で的確に対応。2日目の午後に入り本格的な戦いが始まると、互いの持ち味がぶつかり合う難解な中盤戦を経て、徐々に藤井名人がペースを握り始めた。終盤戦では、苦しい局面に立たされながらも糸谷八段が持ち前の豪腕と粘り強さを発揮し、懸命に食らいつく展開に。しかし、藤井名人の牙城を崩して逆転へと追い上げるには至らず、名人が冷静に凌ぎ切り、最後は隙のない指し回しで挑戦者を投了に追い込んだ。

勝利した藤井名人は、「序盤から一手一手構想の組み立て方が問われる将棋で、少しポイントが生まれた場面もあったがと思うが、それを活かしていく手順がなかなか見出せず、その辺りは難しさを感じた一局だった」と一局を総括。「良いスタートが切れたかなと思うので、次局も精一杯頑張りたい。持ち時間が9時間で一手一手じっくり考えられる充実感あったので、読みの入った将棋が指せれば」とコメントした。

一方、糸谷八段は「端歩は象徴的な意味合いがあるので第1局で指したかった。力将棋を9時間で指したかったので選んだが、思ったよりも悪くずっと苦しかった」と心境を吐露。初めての名人戦を終え、「9時間は初めてなのでどこまで自分がやれるか試してみたかった。最後の数分は負けにしてしまったが、一局目は燃焼できたと思う」と充実感も漂わせた。第2局に向け、「各局新しい構想と人間の粘りを見せていければ」と次戦を見据えていた。

この勝利により、藤井名人は七番勝負の成績を1勝0敗とし、名人4連覇に向けてこれ以上ない好スタートを切った。一方、敗戦を喫した糸谷八段だが、大舞台で自身のスタイルを貫き、その類まれな創造性と力強い指し回しで盤上を大いに沸かせたことは間違いない。なお、糸谷八段は現在、八段昇段後の公式戦通算勝数が249勝となっており、勝ち星規定による九段昇段まで「あと1勝」と迫っている。シリーズタイへの巻き返しと、最高峰の舞台での大台到達を懸けた次戦の戦いぶりには、さらに大きな注目が集まる。

注目の第2局は、4月25、26日の両日、青森県青森市の「ホテル青森」で行われる。互いの意地と誇りがぶつかり合う第84期名人戦。先手番・後手番が入れ替わる次戦でどのような構想が盤上に描かれるのか、青森の地で再び相まみえる両者の熱き対局に、全国の将棋ファンからさらなる期待が高まっている。

（ABEMA／将棋チャンネルより）