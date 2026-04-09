ガシャっと召喚! ガシャポン「魔法アイテムモチーフ めじるしアクセサリー」発売!
バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「魔法アイテムモチーフ めじるしアクセサリー」を2026年4月 第2週より発売する。全5種で価格は300円。
2026年4月 第2週発売「魔法アイテムモチーフ めじるしアクセサリー」(全5種・300円)
「魔法アイテムモチーフ めじるしアクセサリー」は、“女の子の憧れ”を詰め込んだ「魔法アイテムモチーフ」のオリジナルめじるしアクセサリー。願いを込めてハンドルをまわすと、あなただけの魔法のめじるしアクセサリーがガシャッと召喚。大きな１粒のラインストーン、ちゅるちゅるクリアパーツなど、心ときめくデザインが揃う。
○ラインナップ
Ribbon
Moon
Heart
Compact
Star
Ribbon
Moon
Heart
Compact
Star
2026年4月 第2週発売「魔法アイテムモチーフ めじるしアクセサリー」(全5種・300円)
「魔法アイテムモチーフ めじるしアクセサリー」は、“女の子の憧れ”を詰め込んだ「魔法アイテムモチーフ」のオリジナルめじるしアクセサリー。願いを込めてハンドルをまわすと、あなただけの魔法のめじるしアクセサリーがガシャッと召喚。大きな１粒のラインストーン、ちゅるちゅるクリアパーツなど、心ときめくデザインが揃う。
○ラインナップ
Ribbon
Moon
Heart
Compact
Star
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Moon
Heart
Compact
Star