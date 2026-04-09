牛肉不適切表示問題 水迫畜産はあす会見

（キャスター）

指宿市の水迫畜産が産地や種類の違う牛肉を「鹿児島県産」や「黒毛和牛」と不適正に表示して販売した問題。

問題が発覚し国が是正を指示してあす10日で1か月。水迫畜産は10日初めて記者会見を開き、経緯を説明します。

会見に先立ち、県の関係課を訪問する予定です。記者とこの問題のポイントをお伝えします。

（記者）

こちらは、帝国データバンクがまとめた県内の肉用牛生産業の売上高です。1位は「カミチクファーム」で、2位が「水迫畜産」、3位はグループ会社の「水迫ファーム」となっています。

今回、不適正な表示が発覚したのは、2023年1月からおととし1月までの1年間です。牛肉の数量はあわせて27トンに上りました。

不適正な表示…どんな点が問題に？

（キャスター）

県内2位の大手でこれだけの不適正な表示があったわけですが、あらためてどんな点が問題となったんでしょうか。

（記者）

今回発覚したのは、牛肉の種類、産地、そして個体識別番号の3つのケースです。

まずは牛肉の種類です。農水省によりますと、「黒毛和牛」とラベルで表示していた牛肉の中に、乳牛のホルスタインや、黒毛和牛とホルスタインをかけあわせた交雑種が混ざっていました。販売数量は1トンでした。

2つ目は、牛肉の原産地です。沖縄産や宮崎産が含まれていたにも関わらず、「鹿児島県産」と表示していました。販売数量は3.5トンでした。

「牛のマイナンバー」個体識別番号 問題の8割

（キャスター）

そして3つ目が、牛肉の個体識別番号ですね。

（記者）

販売数量は22.5トンで、問題となった牛肉全体の8割を占めます。

（記者）

これは今回、不適正と指摘された牛肉のラベルです。赤い太枠で示した10けたの数字。これが個体識別番号です。

（キャスター）

スーパーに並ぶ国産牛肉のラベルにも表示されていますよね。

（記者）

個体識別番号は、牛が生まれた時、1頭ごとに割り振られます。この番号を使えば、その牛がどこで生まれ、どこで育ったのかなどをたどることができます。

「牛のマイナンバー」というと分かりやすいかもしれません。

複数の種類の牛肉を…1つの個体識別番号で

（記者）

この個体識別番号は、農水省の関連団体がつくった専用サイトに入力すれば、誰でも確認できます。

（キャスター）

今回はこの番号に問題があったわけですね。

（記者）

水迫畜産は複数の種類の牛肉を使った商品に1つの個体識別番号のみを表示していました。

水迫畜産は当初、「商品を管理するための別の番号＝ロット番号を、個体識別番号と認識していた。大きな間違いだった」と説明していました。

8つの市と町でふるさと納税の返礼品に

（キャスター）

水迫畜産は、ふるさと納税の返礼品向けも多いですよね。

（記者）

今回、問題となった牛肉27トンのうち、ふるさと納税の返礼品向けは16トンで6割を占めます。

返礼品として扱っていた県内の自治体は、枕崎市、南九州市、鹿屋市などご覧の8つの市と町です。寄付件数はあわせて4万7457件、寄付額は7億7084万円に上っています。

取締役は「原因究明について話すことはできない」

（記者）

水迫畜産の社長らが、それぞれの自治体を訪ねて謝罪する事態になりました。

（水迫畜産 水迫政治社長）「返礼品で牛肉を発送している。迷惑をかけたのでおわびに来た」

（水迫畜産 水迫政輝取締役）「今現在では原因の究明について、話すことはできない」

（枕崎市 前田祝成市長）「大変遺憾に思っている。誠意ある対応、しっかりと原因究明してほしいと申し上げた」

（キャスター）

水迫取締役は「原因究明について話すことはできない」と話していましたね。

（記者）

水迫畜産は農水省に業務改善報告書を提出する期限となっているあす10日、記者会見を開きます。

ただ、これまでの取材に対し、「市町村とやり取りして全部賠償するつもりで進めている」、「販売した牛肉はすべて自社の農場で生産したもの。安い牛肉を別の所から仕入れて販売していたわけではない」と答えています。

専門家の見解は…？あすの会見のポイント

（記者）

食肉科学が専門で鹿児島大学共同獣医学部畜産学科の室谷進教授は、「牛肉の流通はほかの家畜と比べて非常に複雑。現状の制度では牛肉に限らず、食品の不適正な表示を100パーセント防ぐことは難しい」と指摘します。

（キャスター）

あすの記者会見はどんな点がポイントになりますか。

（記者）

▼なぜ不適正な表示をしたのか。

▼再発防止策をどこまで明確に示せるのか。

▼そして、影響を受けた関係者に対して「全部賠償する」という発言がありましたが、具体的にどう賠償するのか注目されます。

・