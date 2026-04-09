STARGLOW・ADAM「自分がラストピースになったんだ」TAIKIと明かすオーディション「THE LAST PIECE」当時の本音
山崎怜奈（れなち）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%80%9C%E5%A5%88%E3%81%AE%E8%AA%B0%E3%81%8B%E3%81%AB%E8%A9%B1%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%82（毎週月曜〜木曜13:00〜14:55）。4月2日（木）の放送は、5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOW（スターグロウ）のADAMさん、TAIKIさんが登場！ 本記事では、STARGLOW結成のきっかけとなったオーディション番組「THE LAST PIECE」を振り返った模様をお届けします。
◆オーディションを受けたきっかけは？
れなち：お2人は、オーディション番組「THE LAST PIECE」を経て結成されたSTARGLOWのメンバーですが、そもそも、どういうきっかけでオーディションを受けたのですか？
TAIKI：僕はBMSGで4年くらい練習生をやっていて、このオーディションのために練習してきたので受けさせていただきました。
れなち：4年前、（TAIKIさんが）13歳のときにおこなわれた「THE FIRST」という、後にBE:FIRSTが結成されたオーディションにも参加されて。そこから、もう一度オーディションを受けてというところで、やっぱり「今だったな」みたいな感触はありました？
TAIKI：当時は13歳で少し視野が狭かったのもあって、考えられなかったところもあったんですけど、それから4年が経って、少し視野が広がった状態でオーディションを受けられたので……「時が来たな」と思って（笑）。
れなち：ADAMさんは、まさにラストピースというか。メンバー発表で最後に選ばれたじゃないですか。
ADAM：はい。
れなち：そのときの記憶って今も覚えていますか？
ADAM：まず応募するときに、SKY-HIさんの「ラストピースを本気で探しています」みたいなステートメントを読んで、その言葉にすごく興奮して応募したのを覚えていて。そうしたら、本当に最後に呼ばれたので「自分がラストピースになったんだ」と思って……なんだかフワフワした感情でしたね。「ここは現実なのか？」みたいな。
れなち：それから約半年が経ちましたが、実感としてはいかがですか？
ADAM：ありがたいことに、デビューしてからステージに立たせていただく機会も増えましたし、実際にお客さんを目の前にして音楽を届けていると「デビューしたんだな」って実感しますね。
◆番組「THE LAST PIECE」をみんなで鑑賞!?
れなち：お2人は、オーディション番組の映像って観られましたか？
TAIKI：はい、観ました。
ADAM：まだオーディションが続いているときに放送開始したので、みんなで観たりしていました。
れなち：へぇ〜！ でも、みんなで観るときってどういう感覚になるのですか？
ADAM：それこそ、自分が見ていないところまで（番組で）観られるので、「こんなドラマがあったんだ」とか「こんなことを言ってくれていたんだ」っていうのは、すごく思いましたね。
れなち：なかなか体験できないドキュメンタリーですよね。TAIKIさんはどうですか？
TAIKI：4年越しのオーディションだったので、4年前と少しでも変わっていたらいいなと思って受けていたなかで、もう第1話から「やっぱり、ちょっとは変わったんだな」っていうのを（番組を）観て実感しました。
れなち：それこそ、得意分野のラップを周りにたくさん教えていましたが、そういう部分も4年前はなかったですか？
TAIKI：はい、当時は絶対にできていなかったと思います。
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この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://radiko.jp/#!/ts/FMT/20260409130000
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
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＜番組概要＞
番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時：毎週月〜木曜 13:00〜14:55
パーソナリティ：山崎怜奈
（左から）TAIKIさん、パーソナリティの山崎怜奈、ADAMさん
◆オーディションを受けたきっかけは？
れなち：お2人は、オーディション番組「THE LAST PIECE」を経て結成されたSTARGLOWのメンバーですが、そもそも、どういうきっかけでオーディションを受けたのですか？
TAIKI：僕はBMSGで4年くらい練習生をやっていて、このオーディションのために練習してきたので受けさせていただきました。
れなち：4年前、（TAIKIさんが）13歳のときにおこなわれた「THE FIRST」という、後にBE:FIRSTが結成されたオーディションにも参加されて。そこから、もう一度オーディションを受けてというところで、やっぱり「今だったな」みたいな感触はありました？
TAIKI：当時は13歳で少し視野が狭かったのもあって、考えられなかったところもあったんですけど、それから4年が経って、少し視野が広がった状態でオーディションを受けられたので……「時が来たな」と思って（笑）。
れなち：ADAMさんは、まさにラストピースというか。メンバー発表で最後に選ばれたじゃないですか。
ADAM：はい。
れなち：そのときの記憶って今も覚えていますか？
ADAM：まず応募するときに、SKY-HIさんの「ラストピースを本気で探しています」みたいなステートメントを読んで、その言葉にすごく興奮して応募したのを覚えていて。そうしたら、本当に最後に呼ばれたので「自分がラストピースになったんだ」と思って……なんだかフワフワした感情でしたね。「ここは現実なのか？」みたいな。
れなち：それから約半年が経ちましたが、実感としてはいかがですか？
ADAM：ありがたいことに、デビューしてからステージに立たせていただく機会も増えましたし、実際にお客さんを目の前にして音楽を届けていると「デビューしたんだな」って実感しますね。
◆番組「THE LAST PIECE」をみんなで鑑賞!?
れなち：お2人は、オーディション番組の映像って観られましたか？
TAIKI：はい、観ました。
ADAM：まだオーディションが続いているときに放送開始したので、みんなで観たりしていました。
れなち：へぇ〜！ でも、みんなで観るときってどういう感覚になるのですか？
ADAM：それこそ、自分が見ていないところまで（番組で）観られるので、「こんなドラマがあったんだ」とか「こんなことを言ってくれていたんだ」っていうのは、すごく思いましたね。
れなち：なかなか体験できないドキュメンタリーですよね。TAIKIさんはどうですか？
TAIKI：4年越しのオーディションだったので、4年前と少しでも変わっていたらいいなと思って受けていたなかで、もう第1話から「やっぱり、ちょっとは変わったんだな」っていうのを（番組を）観て実感しました。
れなち：それこそ、得意分野のラップを周りにたくさん教えていましたが、そういう部分も4年前はなかったですか？
TAIKI：はい、当時は絶対にできていなかったと思います。
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＜番組概要＞
番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時：毎週月〜木曜 13:00〜14:55
パーソナリティ：山崎怜奈
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/
番組公式X：@darehanaTFM http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12619
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