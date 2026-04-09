ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
メキシコ消費者物価指数（CPI）（3月）
予想 0.91% 前回 0.5%（前月比)
予想 4.65% 前回 4.02%（前年比)
21:30
米個人所得・支出（2月）
予想 0.3% 前回 0.4%（個人所得・前月比)
予想 0.5% 前回 0.4%（個人支出・前月比)
米PCE価格指数（2月）
予想 0.4% 前回 0.3%（PCE価格指数・前月比)
予想 2.8% 前回 2.8%（PCE価格指数・前年比)
予想 0.4% 前回 0.4%（コアPCE価格指数・前月比)
予想 2.9% 前回 3.1%（コアPCE価格指数・前年比)
米実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第4四半期）
予想 0.7% 前回 0.7%（実質GDP・前期比年率)
予想 2.0% 前回 2.0%（個人消費・前期比年率)
予想 3.8% 前回 3.8%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想 2.7% 前回 2.7%（コアPCE価格指数・前期比年率)
米新規失業保険申請件数（03/29 - 04/04）
予想 21.1万件 前回 20.2万件
米失業保険継続受給者数（03/22 - 03/28）
予想 183.0万件 前回 184.1万件
23:00
米卸売在庫（確報値）（2月）
予想 -0.5% 前回 -0.5%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想 N/A 前回 0.5%（卸売売上高・前月比)
時刻未定
ポーランド中銀政策金利（4月）
予想 3.75% 前回 3.75%
10日
2:00
米30年債入札（220億ドル）
ベイリー英中銀総裁、欧州議会経済通貨委員会（ECON）出席
ゲオルギエバIMF専務理事、IMF世銀春季会合を前に演説
※予定は変更されることがあります。
メキシコ消費者物価指数（CPI）（3月）
予想 0.91% 前回 0.5%（前月比)
予想 4.65% 前回 4.02%（前年比)
21:30
米個人所得・支出（2月）
予想 0.3% 前回 0.4%（個人所得・前月比)
予想 0.5% 前回 0.4%（個人支出・前月比)
米PCE価格指数（2月）
予想 0.4% 前回 0.3%（PCE価格指数・前月比)
予想 2.8% 前回 2.8%（PCE価格指数・前年比)
予想 0.4% 前回 0.4%（コアPCE価格指数・前月比)
予想 2.9% 前回 3.1%（コアPCE価格指数・前年比)
米実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第4四半期）
予想 0.7% 前回 0.7%（実質GDP・前期比年率)
予想 2.0% 前回 2.0%（個人消費・前期比年率)
予想 3.8% 前回 3.8%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想 2.7% 前回 2.7%（コアPCE価格指数・前期比年率)
米新規失業保険申請件数（03/29 - 04/04）
予想 21.1万件 前回 20.2万件
米失業保険継続受給者数（03/22 - 03/28）
予想 183.0万件 前回 184.1万件
23:00
米卸売在庫（確報値）（2月）
予想 -0.5% 前回 -0.5%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想 N/A 前回 0.5%（卸売売上高・前月比)
時刻未定
ポーランド中銀政策金利（4月）
予想 3.75% 前回 3.75%
10日
2:00
米30年債入札（220億ドル）
ベイリー英中銀総裁、欧州議会経済通貨委員会（ECON）出席
ゲオルギエバIMF専務理事、IMF世銀春季会合を前に演説
※予定は変更されることがあります。