21:00
メキシコ消費者物価指数（CPI）（3月）
予想　0.91%　前回　0.5%（前月比)
予想　4.65%　前回　4.02%（前年比)

21:30
米個人所得・支出（2月）
予想　0.3%　前回　0.4%（個人所得・前月比)
予想　0.5%　前回　0.4%（個人支出・前月比)

米PCE価格指数（2月）
予想　0.4%　前回　0.3%（PCE価格指数・前月比)
予想　2.8%　前回　2.8%（PCE価格指数・前年比)
予想　0.4%　前回　0.4%（コアPCE価格指数・前月比)
予想　2.9%　前回　3.1%（コアPCE価格指数・前年比)

米実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第4四半期）
予想　0.7%　前回　0.7%（実質GDP・前期比年率)
予想　2.0%　前回　2.0%（個人消費・前期比年率)　
予想　3.8%　前回　3.8%（GDPデフレータ・前期比年率)　
予想　2.7%　前回　2.7%（コアPCE価格指数・前期比年率)

米新規失業保険申請件数（03/29 - 04/04）
予想　21.1万件　前回　20.2万件

米失業保険継続受給者数（03/22 - 03/28）
予想　183.0万件　前回　184.1万件

23:00
米卸売在庫（確報値）（2月）
予想　-0.5%　前回　-0.5%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想　N/A　前回　0.5%（卸売売上高・前月比)

時刻未定
ポーランド中銀政策金利（4月）
予想　3.75%　前回　3.75%

10日
2:00　
米30年債入札（220億ドル）

ベイリー英中銀総裁、欧州議会経済通貨委員会（ECON）出席
ゲオルギエバIMF専務理事、IMF世銀春季会合を前に演説

※予定は変更されることがあります。