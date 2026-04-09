■これまでのあらすじ

義母は嫁のことを体が弱く、痛みに弱いと思っている。息子から嫁が出産後に弱っていると聞き、すぐさま駆けつけけ全面的なサポートをかって出る。そんな話を友人たちにすると「いいお義母さんね」と褒められて、義母は自らを「できた姑」と思い込み、すっかり有頂天に…。



綾乃さんが職場復帰し、孫は保育園に通うようになりました。おばあちゃん、寂しい…。そこで思いついたのが、保育園のお迎えです。綾乃さんも仕事終わりで疲れているだろうし、私が行ってあげたら絶対喜ぶわよね☆

それなのに、保育園からは保護者の許可がないとダメだと言われてしまって…家族なのに融通が利かないのねぇ…。綾乃さんが来るまで、ほかの保護者のみなさんと楽しいおしゃべりをして待つことにしました。「頼れるおばあちゃんがいていいわねぇ」とみんなが私のことを褒めてくれるので、教えてあげました。「綾乃さんはね、毎月アレで体調崩しちゃうから私のフォローが必要なの」ってね。うふふ〜☆

※この漫画は実話を元に編集しています

コミカライズ:エイデザイン 高木(ウーマンエキサイト編集部)