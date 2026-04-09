牧野真莉愛が卒業を発表した「モーニング娘。」は、１９９７年９月にテレビ東京「ＡＳＡＹＡＮ」のオーディション企画「シャ乱Ｑロックヴォーカリストオーディション」の落選者から選抜された５人で結成された

第１号の卒業は福田明日香（１９９９年４月）で、第２号の石黒彩（２０００年１月）以降、中澤裕子（０１年４月卒業→１４年から夫とともに福岡に移住し、九州を拠点に活動）、後藤真希（０２年９月）、安倍なつみ（０４年１月）、辻希美（０４年８月）、矢口真里（０５年４月）、石川梨華（０５年５月）、藤本美貴（０７年６月）ら主要メンバーが卒業していった。

紺野あさ美は０６年７月の卒業後、慶応大学に進み卒業後の１１年に、アナウンサーとしてテレビ東京へ入社して話題に。１７年にプロ野球・ヤクルトの杉浦稔大投手（当時）と結婚し退社した。

そのほか、吉澤ひとみ（０７年５月卒業→１８年９月に引退）、道重さゆみ（１４年１１月卒業→２５年８月に活動終了）ら芸能界から離れたメンバーも。

近年では譜久村聖（２３年１１月）のほか、２５年は７月に生田衣梨奈、１２月に羽賀朱音と横山玲奈が卒業。同年１２月２７日で卒業した北川莉央は４月にテレビ東京に入社した。