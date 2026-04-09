【新潟グルメ】村上名物「鮭」を存分に味わう！割烹ランチ【村上市】
55年つづく地元で人気の『大衆割烹 味作(あじさく)』。
地元の常連客が多く、夜は宴会でにぎわいます。ウリは「刺身」。村上が誇る新鮮な海鮮が楽しめると、県外や海外の観光客も多く訪れます。
村上名物を食べたい人におすすめなのは「塩引定食(2,860円/税込み)」。
村上を代表する郷土料理のひとつ「塩引き鮭」。鮭の塩気がご飯に合い箸が止まりません。ほかに、日替わりの刺身・松前漬・漬物・味噌汁が付きバランスよくいただけるのが魅力的です。
メニューに迷った人にオススメなのは「おまかせ定食 上(1,980円/税込み)」。
こちらの定食には自家製のタレに漬け込んだ「鮭の焼き漬け」があります。身の中までしっかり味がしみ込んでいて、食べた瞬間あまりのおいしさに笑顔があふれでてしまいますよ。
ほかに、マグロ・エビ・タイなど日替わりの刺身に松前漬・カニ味噌豆腐・アラ汁・漬物と豪華なラインナップ！「焼き漬け」は、焼いた鮭を甘じょっぱい自家製タレに漬け込んでおり、白米に乗せて食べれば箸が止まりません。
ほかにも、券をまとめて購入するとお得に注文できる「日替わり定食」は、なんと660円！地元の人に大人気で、会社のお昼休みに毎日のように食べに来る人も多くいます。
料理のおいしさはもちろん、店の人気の秘訣は愛され女将・萩原千代子さん。お客さんとお話しするのが大好きと話す女将は、一度来たお客さんは覚えているそう。いつでも家族のように声をかけてくれます。女将の明るい声を聞くとなんだか安心する、『味作』になくてはならない存在です。
割烹のぜいたく料理とパワフルな女将との出会いで、元気をチャージしに行きませんか。
◇味作
新潟県村上市田端町9-23
問い合わせ先｜0254-52-6230
営業時間｜昼 12:00～13:30 ／ 夜 17:00～21:30
定休日｜日曜
地元の常連客が多く、夜は宴会でにぎわいます。ウリは「刺身」。村上が誇る新鮮な海鮮が楽しめると、県外や海外の観光客も多く訪れます。
村上名物を食べたい人におすすめなのは「塩引定食(2,860円/税込み)」。
村上を代表する郷土料理のひとつ「塩引き鮭」。鮭の塩気がご飯に合い箸が止まりません。ほかに、日替わりの刺身・松前漬・漬物・味噌汁が付きバランスよくいただけるのが魅力的です。
こちらの定食には自家製のタレに漬け込んだ「鮭の焼き漬け」があります。身の中までしっかり味がしみ込んでいて、食べた瞬間あまりのおいしさに笑顔があふれでてしまいますよ。
ほかに、マグロ・エビ・タイなど日替わりの刺身に松前漬・カニ味噌豆腐・アラ汁・漬物と豪華なラインナップ！「焼き漬け」は、焼いた鮭を甘じょっぱい自家製タレに漬け込んでおり、白米に乗せて食べれば箸が止まりません。
ほかにも、券をまとめて購入するとお得に注文できる「日替わり定食」は、なんと660円！地元の人に大人気で、会社のお昼休みに毎日のように食べに来る人も多くいます。
料理のおいしさはもちろん、店の人気の秘訣は愛され女将・萩原千代子さん。お客さんとお話しするのが大好きと話す女将は、一度来たお客さんは覚えているそう。いつでも家族のように声をかけてくれます。女将の明るい声を聞くとなんだか安心する、『味作』になくてはならない存在です。
割烹のぜいたく料理とパワフルな女将との出会いで、元気をチャージしに行きませんか。
◇味作
新潟県村上市田端町9-23
問い合わせ先｜0254-52-6230
営業時間｜昼 12:00～13:30 ／ 夜 17:00～21:30
定休日｜日曜