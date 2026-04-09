SKE48・中坂美祐、活動再開へ 3ヶ月間の自粛期間を経て【報告全文】
アイドルグループ・SKE48は9日、公式サイトを更新。1月から活動を自粛している中坂美祐が、あす10日から活動を再開すると伝えた。
【写真】腹チラコーデで笑顔を見せる中坂美祐
サイトでは「Team E 中坂美祐に関してご報告させていただきます。2026年1月8日よりSKE48の活動を自粛させていただいておりましたが、明日、2026年4月10日から活動を再開させていただくことになりました」と報告。「メディア出演・イベント出演・広告出演などの対外的な活動につきましては、スポンサー様・メディア様・関係各所と協議のうえ、順次再開していく予定です」とした。
同グループは1月8日、公式サイトで「Team E 中坂美祐に関するご報告」と題し、「この度、マネージャーを担当していたスタッフより中坂美祐に対して業務の範疇を超える連絡等が行われていたことが発覚いたました」と報告。「そして、これらの連絡におきましては誤解を招き、不適切と受け取られかねないやり取りおよび、行動が生じていたことも当該スタッフならびに本人への聞き取りにより、事実関係を確認いたしております」と経緯を説明した。
そのうえで「本件状況を受けまして、当該スタッフは社内規程に基づき懲戒処分といたしました」と対応を発表。合わせて中坂についても「また、中坂美祐につきましても協議の結果、本日（1月8日）より当面の間活動を自粛することといたしました」を発表した。
中坂は、2005年6月11日生まれ、愛知県出身。18年12月にグループ加入。キャッチフレーズは「私を(me)あなたは(you)好きになるー(みゆー) SKE48にやって来た元気娘！」。
■報告全文
いつもSKE48を応援していただき誠にありがとうございます。
Team E 中坂美祐に関してご報告させていただきます。
2026年1月8日よりSKE48の活動を自粛させていただいておりましたが、明日、2026年4月10日から活動を再開させていただくことになりました。
各種サービスの再開も4月10日からとさせて頂きます。
・SKE48 Mail → 2026年4月10日 00:00より再開
但し4月12日に予定しておりますFC会員限定バスツアー「家族旅行2026」は不参加となります。
また、SKE48 ミミフィーユとしての活動再開は未定となりますので、決まり次第お知らせいたします。それまでに行われるイベントに関しては不参加となります。
上記以外のメディア出演・イベント出演・広告出演などの対外的な活動につきましては、スポンサー様・メディア様・関係各所と協議のうえ、順次再開していく予定です。これからも温かい応援をよろしくお願い申し上げます。
【写真】腹チラコーデで笑顔を見せる中坂美祐
サイトでは「Team E 中坂美祐に関してご報告させていただきます。2026年1月8日よりSKE48の活動を自粛させていただいておりましたが、明日、2026年4月10日から活動を再開させていただくことになりました」と報告。「メディア出演・イベント出演・広告出演などの対外的な活動につきましては、スポンサー様・メディア様・関係各所と協議のうえ、順次再開していく予定です」とした。
そのうえで「本件状況を受けまして、当該スタッフは社内規程に基づき懲戒処分といたしました」と対応を発表。合わせて中坂についても「また、中坂美祐につきましても協議の結果、本日（1月8日）より当面の間活動を自粛することといたしました」を発表した。
中坂は、2005年6月11日生まれ、愛知県出身。18年12月にグループ加入。キャッチフレーズは「私を(me)あなたは(you)好きになるー(みゆー) SKE48にやって来た元気娘！」。
■報告全文
いつもSKE48を応援していただき誠にありがとうございます。
Team E 中坂美祐に関してご報告させていただきます。
2026年1月8日よりSKE48の活動を自粛させていただいておりましたが、明日、2026年4月10日から活動を再開させていただくことになりました。
各種サービスの再開も4月10日からとさせて頂きます。
・SKE48 Mail → 2026年4月10日 00:00より再開
但し4月12日に予定しておりますFC会員限定バスツアー「家族旅行2026」は不参加となります。
また、SKE48 ミミフィーユとしての活動再開は未定となりますので、決まり次第お知らせいたします。それまでに行われるイベントに関しては不参加となります。
上記以外のメディア出演・イベント出演・広告出演などの対外的な活動につきましては、スポンサー様・メディア様・関係各所と協議のうえ、順次再開していく予定です。これからも温かい応援をよろしくお願い申し上げます。