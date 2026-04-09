◇東都大学準硬式野球春季リーグ戦 日大5―0国士舘大（2026年4月9日 S＆D昭島スタジアム）

東都大学準硬式野球の春季リーグ戦が行われ、日大の向井翔外野手（1年）は左翼手として途中出場し、リーグ戦デビューを果たした。健大高崎（群馬）では俊足巧打の外野手として昨年の春、夏甲子園に出場していた。

9回の初打席は一ゴロに倒れ、初安打はならなかったが、第一歩を踏み出し「レベルの高いリーグで出場機会をいただき、ありがたく思います。同時にこのメンバーで全国に行きたいという気持ちが、より強くなりました」と決意を新たにした。

健大高崎では24年の選抜で優勝するなど4季連続甲子園出場した黄金世代の一員としてもがき続けた。石垣元気（ロッテ）、佐藤龍月（オリックス）、加藤大成（神奈川大）ら逸材がそろう中、25年選抜は背番号「15」、同年夏の甲子園は「19」でメンバーに滑り込んだ。甲子園で安打を放った実績の持ち主だが、大学では日大の準硬式野球部に進んだ。

「自分が目立った結果を残したわけではない。中途半端に硬式で続けるよりは良い大学にいって、将来のことも考えたい」。日大の準硬式は寮や専用グラウンドを持たないが、勉強やアルバイトなど野球以外にも多くの時間を割くことができ、部員は優秀な就職実績を残している。

また、近年の東都準硬式には甲子園に出場した選手も集まり、レベルも向上。この日は「甲子園組」ではなかったが、ともに最速150キロ超の豪腕として知られる日大の右腕・竹川、首藤を目当てにプロ5球団のスカウトが集結。向井は「準硬式のレベルが高くなってきていることを実感しました」と目を輝かせていた。

「試合に出させてもらえることに感謝して、誰からも信頼される選手になりたい。良い大学生活を送っていきたいと思います」。向井が野球人生の第二章をスタートさせた。（アマチュア野球担当キャップ・柳内 遼平）