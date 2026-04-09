飼い主さんのお膝は、猫ちゃんにとって心安らぐくつろぎの場所。人気スポットゆえか、時に争いの火種となってしまうこともあるようで……。

“特等席”をめぐって火花を散らすニャンズを捉えた動画は1.5万再生を達成するとともに、「膝の上取り合い可愛い」「小競り合いが見れて楽しいです」との感想が相次いでいます。

【動画：ママのお膝に座りたい２匹の元野良猫→お互いゆずらなくて…思った以上に激しい『攻防戦』】

その日、ママさんのお膝には先客が……

元野良猫ボーイズコンビ、茶トラ猫の『まるとら』くん・長毛キジ白猫『ぽこまる』くんの日常が好評の人気YouTubeチャンネル『にゃろめっこ』に投稿されたのは、ママさんのお膝をめぐってバトルを繰り広げるニャンズの動画です。

動画冒頭にはママさんのお膝にふわふわの体を委ねて眠るぽこまるくんが。そこへやってきたのがまるとらくんだったといいます。ぽこまるくんが家族に加わるまで、ママさんのお膝を特等席としていたという彼。思わぬ“先客”の存在に、まるとらくんがとった行動とは……。

“お膝争奪戦”勃発！？

ママさんのお膝にぽこまるくんの姿を確認したまるとらくんは、ママさん・ぽこまるくん双方へと物言いたげな視線を差し向けたのち、ソファ右横のテーブルへ移動を。彼はテーブルの天板を経由し、ママさんのお膝へアクセスしようとしている様子でしたが……。

ぽこまるくんのパンチがさく裂したのは、まるとらくんがママさんのお膝へ右前足を伸ばしたときのこと。“ポコポコパンチ”による牽制を受けたまるとらくんは、天板上へ一時後退。その後、再び進撃を試みるものの、ぽこまるくんの防衛を突破することはできず、お膝奪還を諦めたのだそう。

拗ねてパンチを繰り出すも……翌日は甘えん坊に！

お膝の争奪戦に敗れた直後は、ちょっぴり拗ねた姿を見せたというまるとらくん。抱っこによるアフターフォローを図ったママさんですが、当の彼はスキンシップの気分ではなかった様子。動画後半には、ママさんのお顔を目掛け、キュートな前足を振るうまるとらくんの姿が収められていました。

まるとらくんにママさん独占のチャンスが訪れたのは、その翌日のこと。この日、ママさんがソファに腰を落ち着ける様子を確認した彼は、すぐにお膝の上へ。「俺様の席！」──ママさんのお膝を確保したまるとらくんは、そう言わんばかりの表情で“特等席”を堪能したとのことです。

まるとらくん・ぽこまるくんによる“お膝争奪戦”を捉えた動画には、「ママさんの膝の上取り合い可愛い。ぽこちゃんに譲る優しい。お兄さんまるちゃん。ぽこちゃんまるちゃん仲良しさん」「今日はママさん独占を譲らないぽこちゃんもカワイイし、嫉妬して目で訴えるまるちゃんもカワイイ～」「偉いね～まるとらちゃん。ほんと良いお兄ちゃんしてるんですね。ぽこちゃんも、こんなに甘えて感動です」といった声が寄せられています。

人気YouTubeチャンネル『にゃろめっこ』では、まるとらくん・ぽこまるくんとの出会いはもちろん、家族に迎えた経緯のほか、彼らがおりなす愛らしい日常が公開されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「にゃろめっこ」さま

執筆：2525

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。