飼い主さんの"とある動き"を見た猫さんは、驚きのあまり目を丸くさせていたそうで…。困惑しているのが伝わってくる猫さんの様子が、SNSで大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で34万表示を突破し、「人間の行動って本当に不可解なんだろうな～」「びっくり顔が最高に癒されます」といったコメントが寄せられました。

【写真：普段はあまり運動をしない旦那が『スクワット』を始めたら…猫が見せた『可愛すぎる表情』】

スクワットに驚きが隠せない？

Xアカウント「ぴん」に投稿されたのは、猫の「ぴん」ちゃんが、飼い主さんが運動する様子を見ている姿。ぴんちゃんは2022年に保護された猫さんで、2匹の猫さんたちと一緒に飼い主さん宅で暮らしている女の子です。

ある日、キッチンでくつろいでいたぴんちゃん。ところが、急に驚いた表情に変わったのだとか。その理由は、ぴんちゃんの視線の先にいた旦那さんの"とある動き"を見たから。どうやらぴんちゃんは、旦那さんが始めた「スクワット」に驚いたようで、ビックリした表情で旦那さんの動きを見続けていたといいます。

投稿主さんいわく、旦那さんは普段あまり運動などはしないそう。そんな旦那さんがいきなりスクワットを始めたので、ぴんちゃんは「な、なにしてるにゃ、この人は…」と驚いたようです。猫さんからしたらスクワットという動きは、謎の行動でしかないのかもしれませんね。

その後もぴんちゃんは、スクワットをする旦那さんから目を離さなかったとのこと。人間不信になったかのような表情をしていたようで、ずっと困惑した顔を浮かべ続けたといいます。ぴんちゃんにとって、よほど衝撃的な光景だったのでしょう。スクワットを見て固まってしまった、ぴんちゃんなのでした。

ビックリする猫さんの表情がXで注目の的に！

ぴんちゃんの可愛すぎる姿は、Xにて2.8万件を超えるいいねを獲得！たくさんのX民がぴんちゃんの姿に心を奪われており、大きな注目を集めました。

飼い主さんのスクワットに驚くぴんちゃんの姿には、「猫、ニンゲンが急に異常行動（筋トレなど）しだすとマジでこんな顔して固まって見つめてくる」「猫ってちゃんと「うそやろ…」みたいな顔すんのよな…」「動物の表情ってなんでこんなに愛らしいのか。好き」といったコメントが寄せられました。

Xアカウント「ぴん」では、ぴんちゃんの他に、猫の「キセキ」くん・「うに」くんの姿も投稿されており、三者三葉の可愛い様子を見ることができますよ。

猫さん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「ぴん」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。