MLB公式が明かした事実

昨年のワールドシリーズ（WS）の快投を“再現”した。米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は7日（日本時間8日）、敵地ブルージェイズ戦に先発登板し、7回途中まで投げて5安打1失点。4-1で勝利し、今季2勝目をあげた。MLB公式Xは、この日の投球内容と昨年WS登板時との類似について明かしている。

半年前に伝説を作ったトロントの地に帰ってきた。山本のブルージェイズ戦登板は、昨季のWS第7戦で優勝投手になって以来初。同シリーズでは10月31日（日本時間11月1日）の第6戦で勝ち投手となった後、翌日の第7戦に救援登板。大車輪の活躍でWS最優秀選手に輝いた。

それ以来となる敵地での登板で好投した山本。この日の投球内容を、WS第6戦となぞらえたのが、MLB公式Xだ。「ヨシノブ・ヤマモトは、トロントで行われたワールドシリーズ第6戦とほぼ同じ成績を残した」と記すと、2試合の成績を比較している。

2025年10月31日：6回、被安打5、自責点1、四球1、奪三振6

2026年4月7日：6回以上、被安打5、自責点1、四球1、奪三振6

ほぼ同じ数字が並んだスタッツに現地ファンも注目。様々な意見が上がっている。

「安定感こそが最高なんだ」

「うわあ、ヤマこそがこのチームのエースだ」

「彼のグラブをチェックしろ」

「もし今日も近い内容だったらもっと面白いな」

「ヨシは化け物だな。ワールドシリーズの再戦となった昨夜のジェイズ戦で、全く同じ数字を残すなんて」

「マジでエグすぎる。ヨシノブ・ヤマモトが悪夢を見せているぞ」

「ヤンキースはどんだけ金をかけても彼を獲得するべきだった」

トロントでの3連戦に臨んだドジャースは、2勝1敗。昨年世界一を争ったライバルに勝ち越している。



（THE ANSWER編集部）