毎日の脚ケアを心地よく支える新習慣！ グミーナ「むくみケア」

記事ポイント モントワールの「グミーナ むくみケア」が2026年4月14日に発売レモン由来モノグルコシルヘスペリジン300mg配合の機能性表示食品ふわぷに食感とレモン風味で顔や脚のむくみケアを手軽に続けやすい設計 モントワールの「グミーナ むくみケア」が2026年4月14日に発売レモン由来モノグルコシルヘスペリジン300mg配合の機能性表示食品ふわぷに食感とレモン風味で顔や脚のむくみケアを手軽に続けやすい設計

モントワールから、機能性表示食品「グミーナ むくみケア」が2026年4月14日より順次発売されます。

顔や脚のむくみが気になる人に向けて、お菓子感覚で取り入れやすいセルフケア商品として展開されます。

グミーナ「むくみケア」

商品名：グミーナ むくみケア発売日：2026年4月14日内容量：36g希望小売価格：オープン価格販売エリア：全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなど届出番号：K351

グミで続けやすいむくみケア

「グミーナ むくみケア」は、「おいしくちゃっかりセルフケア」をコンセプトにしたGummy-naシリーズの新商品です。

爽やかな甘酸っぱさのあるレモン味で、休息時間や気分転換のタイミングに取り入れやすい点が特徴となっています。

サプリメントや専門的なケアを負担に感じやすい人でも、グミとして楽しみながらセルフケアを続けやすい商品です。

機能性表示食品として展開

本商品は、レモン由来モノグルコシルヘスペリジンを1袋36g当たり300mg配合した機能性表示食品です。

レモン由来モノグルコシルヘスペリジンには、一時的に自覚する顔のむくみ感や脚のむくみを軽減する機能があることが報告されています。

やわらかなふわぷに食感とレモン風味を組み合わせ、リフレッシュ感と食べやすさの両立を目指した仕上がりです。

Gummy-naシリーズは、本商品を含めて全8ラインアップで展開されます。

栄養素だけでなく、フレーバーや食感、形状にもこだわり、その日の気分や悩みに合わせて選べるシリーズ構成となっています。

バッグに入れて持ち歩きやすい手軽さも、日常のセルフケアに取り入れやすい魅力です。

グミで楽しみながら続けやすい点が、「グミーナ むくみケア」の大きな特徴です。

機能性表示食品として、顔や脚のむくみが気になる場面に寄り添う商品となっています。

食感や味わいにもこだわり、セルフケアを前向きな時間に変えてくれる一品です。

グミーナ「むくみケア」の紹介でした。

よくある質問

Q. グミーナ むくみケアはいつ発売されますか？

A. グミーナ むくみケアは2026年4月14日より順次発売されます。

Q. グミーナ むくみケアにはどんな成分が入っていますか？

A. 1袋36g当たり、レモン由来モノグルコシルヘスペリジン300mgが配合されています。

Q. どこで購入できますか？

A. 全国のスーパーマーケットやドラッグストアなどで販売されます。

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