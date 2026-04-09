是枝裕和監督『箱の中の羊』カンヌ映画祭コンペ部門に出品！ 綾瀬はるか＆大悟からも喜びの声
是枝裕和が監督・脚本・編集を務め、綾瀬はるかと大悟（千鳥）が主演する映画『箱の中の羊』が、フランス時間5月12〜23日開催される第79回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に選出され、正式出品が決定した。
【写真】綾瀬はるか×大悟『箱の中の羊』新たに解禁された場面写真（5枚）
是枝監督作品がカンヌ国際映画祭でコンペティション部門に選出されるのは、2023年の『怪物』以来3年ぶり、8回目（カンヌ国際映画祭への出品自体は10回目）となり、これまで2004年『誰も知らない』主演・柳楽優弥が最優秀男優賞を受賞。2013年『そして父になる』では審査員賞を受賞。2018年『万引き家族』では最高賞であるパルム・ドールを受賞。2022年『ベイビー・ブローカー』では、エキュメニカル審査員賞と主演のソン・ガンホが最優秀男優賞を受賞。また、前回『怪物』では、脚本賞（脚本：坂元裕二）と、日本映画初となるクィア・パルム賞を受賞している。
日本では5月29日全国公開される『箱の中の羊』。北米ではすでにNEONの配給が決まっており、さらに、韓国、タイ、台湾などのアジア各国・地域、フランス、イタリア、ドイツ、イギリス、スペインなどヨーロッパ諸国、南米や豪州など全世界184の国と地域で配給が決定している。
出品決定にあたり、是枝監督は「苦楽を共にしたスタッフ、キャストと一緒にまたあの場所に立てることをまずは喜びたいと思います。久しぶりのオリジナル脚本でもあり、この作品が何を描こうとして、どこに辿り着いたのか？ まだ自分でもはっきりとは掴めていないのですが、作品にとっては最高のお披露目の場を頂けたので、船出をしっかり見届けたいと思います」とメッセージを寄せた。
綾瀬はるかは「是枝監督をはじめスタッフの皆さん、大悟さんをはじめキャストの皆さんと一緒に作り上げたこの作品が、カンヌ国際映画祭という特別な場所で、世界中の方々にご覧いただけることを、大変光栄に思います。そして『箱の中の羊』が皆さんの心に響く作品になることを願っています」とコメント。
大悟は「カンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品が決まった事、大変嬉しく思います。是枝監督をはじめ、出演者、全スタッフさんのお陰です。この映画に関わった全ての人、本当におめでとうございます！ 僕的にはメチャクチャラッキー！ 大棚ぼた。綾瀬はるかさんとのフランス旅行楽しみです！」としている。
また、本ポスタービジュアルと場面写真も解禁された。ポスタービジュアルは綾瀬はるかと大悟演じる夫婦と、ヒューマノイドの息子による一家の姿が。森で見上げる彼らの目に映るものとはー。彼らの選択と、未来を期待させる印象的なポスターとなっている。
映画『箱の中の羊』は、5月29日より全国公開。
【写真】綾瀬はるか×大悟『箱の中の羊』新たに解禁された場面写真（5枚）
是枝監督作品がカンヌ国際映画祭でコンペティション部門に選出されるのは、2023年の『怪物』以来3年ぶり、8回目（カンヌ国際映画祭への出品自体は10回目）となり、これまで2004年『誰も知らない』主演・柳楽優弥が最優秀男優賞を受賞。2013年『そして父になる』では審査員賞を受賞。2018年『万引き家族』では最高賞であるパルム・ドールを受賞。2022年『ベイビー・ブローカー』では、エキュメニカル審査員賞と主演のソン・ガンホが最優秀男優賞を受賞。また、前回『怪物』では、脚本賞（脚本：坂元裕二）と、日本映画初となるクィア・パルム賞を受賞している。
出品決定にあたり、是枝監督は「苦楽を共にしたスタッフ、キャストと一緒にまたあの場所に立てることをまずは喜びたいと思います。久しぶりのオリジナル脚本でもあり、この作品が何を描こうとして、どこに辿り着いたのか？ まだ自分でもはっきりとは掴めていないのですが、作品にとっては最高のお披露目の場を頂けたので、船出をしっかり見届けたいと思います」とメッセージを寄せた。
綾瀬はるかは「是枝監督をはじめスタッフの皆さん、大悟さんをはじめキャストの皆さんと一緒に作り上げたこの作品が、カンヌ国際映画祭という特別な場所で、世界中の方々にご覧いただけることを、大変光栄に思います。そして『箱の中の羊』が皆さんの心に響く作品になることを願っています」とコメント。
大悟は「カンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品が決まった事、大変嬉しく思います。是枝監督をはじめ、出演者、全スタッフさんのお陰です。この映画に関わった全ての人、本当におめでとうございます！ 僕的にはメチャクチャラッキー！ 大棚ぼた。綾瀬はるかさんとのフランス旅行楽しみです！」としている。
また、本ポスタービジュアルと場面写真も解禁された。ポスタービジュアルは綾瀬はるかと大悟演じる夫婦と、ヒューマノイドの息子による一家の姿が。森で見上げる彼らの目に映るものとはー。彼らの選択と、未来を期待させる印象的なポスターとなっている。
映画『箱の中の羊』は、5月29日より全国公開。