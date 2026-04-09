北海道周遊をお得に楽しめる定額プラン！ ネクスコ東日本「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす」

記事ポイント ネクスコ東日本「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす」が3月24日から販売開始4月1日からA期間は北海道内の高速道路全線が定額で乗り降り自由利用後アンケートでQUOカード2,000円分を100名に抽選プレゼント ネクスコ東日本「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす」が3月24日から販売開始4月1日からA期間は北海道内の高速道路全線が定額で乗り降り自由利用後アンケートでQUOカード2,000円分を100名に抽選プレゼント

北海道ドライブをまとめてお得に楽しめる高速道路定額プランが今年も登場しています。

季節に合わせてエリアや価格が分かれており、旅のスタイルに合わせて選びやすい内容となっています。

ネクスコ東日本「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす」

販売開始日: 3月24日A期間利用開始: 4月1日利用期間: 4月1日から4月2日までプレゼント当選人数: 100名

「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす」は、ETC車限定で北海道内の高速道路を定額で乗り降り自由に利用できる商品です。

春から秋は北海道内の高速道路全線が対象となり、冬は「道北」「道東」「道南」の各エリアプランが用意されています。

利用期間中は高速道路を使うほどお得になり、広い北海道を周遊しやすい点が大きな魅力です。

利用後のアンケートに回答すると、QUOカード2,000円分が抽選で100名に当たるプレゼントも実施されています。

A期間

利用開始: 4月1日利用終了: 12月6日最終利用開始日: 11月30日対象: 北海道内の高速道路全線

A期間は北海道内の高速道路全線が乗り降り自由となるプランです。

春から秋にかけて広域で移動しやすく、道内各地を巡る旅行に合わせやすい構成です。

A期間はエリアを気にせず移動できるため、複数エリアをまたぐ旅程でも使いやすくなっています。

B期間

利用開始: 12月1日利用終了: 4月2日最終利用開始日: 3月31日対象: 道北・道東・道南の各エリア

B期間は冬に合わせたエリア別プランとして設定されています。

目的地に合わせてエリアを選べるため、冬の北海道旅行でも使いやすい内容です。

B期間は移動範囲をエリアごとに整理しており、冬季の旅行計画を立てやすくしています。

利用特典とキャンペーン

利用者向けには、商業施設や温浴施設、飲食店、レンタカー会社、フェリーなどで使える特典が用意されています。

高速道路を降りた後の立ち寄り先でもお得を広げやすく、北海道観光の楽しみ方を広げる内容です。

平日のみの利用ではETCマイレージポイント追加付与キャンペーンも実施されています。

E-NEXCO passの利用者には、通常ポイントに加えてE-NEXCOポイント50ポイントがプレゼントされます。

道内周遊のしやすさと立ち寄り特典をまとめて備えている点が、このプランの強みです。

季節に応じて全線プランとエリアプランを選べるため、旅程に合わせた使い分けができます。

アンケートプレゼントやポイント施策もあり、移動費だけでなく旅全体のお得感を高めています。

ネクスコ東日本「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす」道トクふりーぱす「高速道路周遊プラン」の紹介でした。

よくある質問

Q. HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱすはいつから申し込めますか？

A. A期間分は3月24日から申し込みできます。

Q. A期間はどのエリアが対象ですか？

A. A期間は北海道内の高速道路全線が対象です。

Q. アンケートプレゼントは何名に当たりますか？

A. 利用後アンケートに回答すると、QUOカード2,000円分が抽選で100名に当たります。

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