「モーニング娘。’２６」の牧野真莉愛が９日、グループの公式サイトで今春のツアーをもって卒業することを電撃発表した。

所属事務所は「メンバーの牧野真莉愛ですが、４月１１日より開催の『モーニング娘。’２６ コンサートツアー春―Ｒａｙｓ Ｏｆ Ｌｉｇｈｔ―』をもちまして、モーニング娘。’２６並びにハロー！プロジェクトを卒業することとなりました」と報告。「本人より『思う存分モーニング娘。の活動を愉（たの）しむことができたので、次の夢に向かっていきたい』との申し出がありました。その意思を尊重し、協議の結果、卒業という結論に至りました」と説明した。

牧野本人のコメントも掲載され「今年の春ツアーでモーニング娘。を卒業することを決めました」と報告。「牧野真莉愛を応援してくださっている皆様の姿を、しっかり自分の目と心に焼き付けたいと思います。また残りわずかなモーニング娘。人生、今まで以上にどんどん愉しみたいと思います」と呼び掛けた。関係者によると、卒業後の予定は芸能活動継続も含め未定だという。

牧野はハロプロ研修生を経て、１４年にグループ加入。高いダンススキルを武器に活躍するほか、ソロとしても写真集を１１冊発売するなどグループ随一の人気を誇ってきた。

野球好きとしても知られ、特に日本ハム・新庄剛志監督とヤンキースのアーロン・ジャッジ選手の大ファン。プライベートで球場に足を運んでいる姿が度々目撃されるなど、球界でも存在感を示していた。

「モー娘。」からはサブリーダーの小田さくらが今秋での卒業を既に発表済み。小田の発表を受けて牧野がサブリーダーに就任したが、小田よりも早くグループを去ることになった。

◆牧野 真莉愛（まきの・まりあ）２００１年２月２日、愛知県出身。２５歳。１２年、ハロプロ研修生に所属。１４年、「モーニング娘。」に１２期生として加入。２５年、サブリーダーに就任。特技はバレエ、習字、絵を描くこと。大の野球ファンでＮＰＢでは日本ハム、ＭＬＢではヤンキースを応援。血液型Ａ。愛称・まりあ。