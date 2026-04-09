俳優の飯島直子（58）が「おしゃれなカフェ風にはほど遠い」と自虐交じりに公開した朝食に、さまざまな反響が寄せられている。

【映像】飯島直子の“おしゃれなカフェ風にはほど遠い”朝食などの手料理

これまでも、「朝時間なく、ごはんもテキトーになりフライパンのまま食べる習慣に」「今朝も連日おなじモノ食べ出勤」と、“フライパンから直接”食べた豪快な朝食や、「まずくもなく、うまくもない」とつづった傷みかけの食材を使った手料理、「痩せそうで太りそうなメニュー。思いがけずおいしくできました。奇跡」と自画自賛した一品など、日々の食事をInstagramで紹介してきた飯島。

“おしゃれなカフェ風にはほど遠い”朝食を紹介

7日は、朝食で食べたパンやキッチンでの自撮りショットを公開し、「おしゃれなカフェ風にはならず、ほど遠い。おしゃれなごはんはわたしには無縁ですね」と自虐交じりにコメント。

この投稿には「直ちゃんの手料理と笑顔を見るとほっこりするな」「オシャレで美味しそうですよ！」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）