◇セ・リーグ 阪神2―0ヤクルト（2026年4月9日 甲子園）

阪神・茨木秀俊投手（21）が9日、ヤクルト戦（甲子園）でプロ初先発初勝利を手にした。

1、2回は先頭打者に安打を許したが、尻上がりに調子を上げた。雨が強まった6回は2死満塁のピンチを背負ったが、代打・宮本をチェンジアップで空振り三振に仕留めた。6回を被安打5の5奪三振、無失点。96球の力投で待望の初勝利をつかんだ。

茨木は帝京長岡（新潟）の出身で、22年のドラフト4位で入団。高校時代は甲子園にあと一歩届かなかったが、聖地のマウンドで躍動した。

高校時代に茨木を指導した帝京長岡の芝草宇宙監督（56）はテレビで観戦。「一球一球に成長を感じる。立ち上がりは真っすぐが浮いていましたが、よく粘ったと思います。彼の成長が見えたピッチングでした」と教え子の快投を喜び「やっぱり見ている方も力が入りますよね。一球ごとに“よしっ！”と叫んでしまいました」と笑った。

芝草氏は帝京（東京）に在籍した87年夏のの2回戦・東北（宮城）戦で無安打無得点試合を達成。甲子園での快投でプロ人生を切り開き、日本ハムで通算46勝を挙げた。20年4月から帝京長岡の監督に就任。茨木を擁した22年夏は新潟大会決勝で日本文理に敗れたが、今春は同校を春夏通じて初の甲子園出場へ導いた。

◇芝草 宇宙（しばくさ・ひろし）1969年（昭44）8月18日生まれ、埼玉県所沢市出身の56歳。帝京では86年春、87年春夏連続で甲子園に出場。87年夏の2回戦・東北戦で無安打無得点試合を達成。同年ドラフト6位で日本ハム入団。91年に初登板初先発初完封勝利。06年にソフトバンク、07年に台湾の興農ブルズでプレー。日本球界通算430試合46勝56敗17セーブ。引退後は日本ハムで投手コーチ、スカウトなどを歴任。20年4月から帝京長岡の監督に就任し、今春の選抜に初出場。