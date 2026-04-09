モー娘。牧野真莉愛、春ツアーをもって卒業「残りわずかなモーニング娘。人生、どんどん愉しみたい」 12年にわたりグループ支える
モーニング娘。11代目サブリーダーの牧野真莉愛（25）が、11日より開催される『モーニング娘。’26 コンサートツアー春 - Rays Of Light -』をもって、モーニング娘。’26並びにハロー！プロジェクトを卒業することを発表した。
【写真】牧野真莉愛“国宝級”美スタイル披露
牧野はハロプロ研修生を経て、モーニング娘。に加入して以来、約12年にわたり活動。昨年7月に発表された新体制で、新サブリーダーに就任した。
事務所によると「思う存分モーニング娘。の活動を愉しむことができたので、次の夢に向かっていきたい」との申し出があったといい、その意思を尊重し協議の結果、卒業という結論に至ったと伝えた。
牧野は卒業発表に際して「牧野真莉愛を応援してくださっている皆様の姿を、しっかり自分の目と心に焼き付けたいと思います。また残りわずかなモーニング娘。人生、今まで以上にどんどん愉しみたいと思います」とコメントしている。
なお、もう一人のサブリーダーである小田さくらは、今秋のツアーをもって卒業することが発表されている。
牧野は、2001年2月2日生まれ、愛知県出身。12年11月より、ハロプロ研修生として活動。14年9月、ハロプロ研修生から抜てきされ、「モーニング娘。’14＜ゴールデン＞オーディション」合格者とともに、モーニング娘。へ加入した。モーニング娘。に加入する前は年間50回以上スタジアムで観戦、キャンプも観に行くほどの、大の北海道日本ハムファイターズファンとしても知られている。
【写真】牧野真莉愛“国宝級”美スタイル披露
牧野はハロプロ研修生を経て、モーニング娘。に加入して以来、約12年にわたり活動。昨年7月に発表された新体制で、新サブリーダーに就任した。
牧野は卒業発表に際して「牧野真莉愛を応援してくださっている皆様の姿を、しっかり自分の目と心に焼き付けたいと思います。また残りわずかなモーニング娘。人生、今まで以上にどんどん愉しみたいと思います」とコメントしている。
なお、もう一人のサブリーダーである小田さくらは、今秋のツアーをもって卒業することが発表されている。
牧野は、2001年2月2日生まれ、愛知県出身。12年11月より、ハロプロ研修生として活動。14年9月、ハロプロ研修生から抜てきされ、「モーニング娘。’14＜ゴールデン＞オーディション」合格者とともに、モーニング娘。へ加入した。モーニング娘。に加入する前は年間50回以上スタジアムで観戦、キャンプも観に行くほどの、大の北海道日本ハムファイターズファンとしても知られている。