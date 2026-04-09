2026年2月末、中東情勢はかつてない臨界点に達した。米国およびイスラエルと、イランとの間で展開された大規模な軍事応酬は、世界のエネルギー供給の急所であるホルムズ海峡の封鎖という最悪の事態を招くに至った。この海峡は依然として世界の原油流通の約5分の1を担う生命線であり、その機能不全は世界経済の屋台骨を根底から揺さぶる深刻な危機を直撃させている。

しかし、我々が真に直視すべき懸念は、目先のエネルギー価格の高騰だけではない。筆者が最も強く警鐘を鳴らしたいのは、戦後の平和と安定を支えてきた国際安全保障の枠組みそのものが、もはや修復不可能なまでに形骸化し続けているという冷酷な現実である。

近年の国際秩序の崩壊を振り返れば、その予兆は随所に現れていた。ロシアによる長引くウクライナ侵攻は、大国が自国の国益という名目のもとに、他国の主権を公然と蹂躙（じゅうりん）し得るという前例を作った。

そしてこの流れを加速させるように、米国のトランプ政権は今年に入り、ベネズエラのマドゥロ政権打倒を掲げた直接的な軍事行動や、今回のイランに対する電撃的な攻撃を立て続けに実行した。

これらの行動は、国際法上の正当性を問う同盟諸国の声を押し切る形で強行されており、かつて米国自身が主導して築き上げた法の支配に基づく国際秩序からの決別と、露骨な弱肉強食の論理への回帰を象徴している。

無秩序で予測不能な暗い時代へ変質していく分水嶺

こうした大国の振る舞いが鮮明になれば、国際社会を構成する多くの中小国は、もはや国際連合や国際法といった既存の制度が自国の安全を保障する装置としては機能しないと断定せざるを得なくなる。

国際的な仲裁や合意形成が単なる空文と化せば、生存を懸けた中小国が、自衛のために独自の軍備拡張を試みることは想像に難くない。それは、集団安全保障という気高い理想を捨て去り、再び軍事力のみが国家の存立と発言力を左右する多極的な武装化の時代を招くことと同義であるといえよう。

さらに深刻な影響として、紛争を抱える当事国間において、軍事的手段を行使することに対する心理的・政治的なハードルが著しく低下することが懸念される。

大国が自らの目的達成のために軍事力を躊躇（ちゅうちょ）なく行使し、既成事実化に成功している現状は、局地的な対立を抱える諸国に対し「外交よりも軍事的な解決こそが最も効率的で確実な手段である」という極めて危ういシグナルを送る恐れがある。

このような傾向は、忍耐強い対話による解決の余地を奪い、世界各地に潜む地政学的な火種を連鎖的に燃え上がらせる紛争の日常化を招きかねない。

現在のホルムズ海峡封鎖を巡る動乱は、物流の混乱という一時的な問題にとどまらず、国際安全保障環境がいっそう無秩序で予測不能な暗い時代へと変質していく歴史的な分水嶺となることが懸念されよう。

国際社会が再びむき出しの「力の論理」に支配される野蛮な時代へと逆戻りするのか、それともこの混乱を機に新たな共存のルールを再構築できるのか。我々は今、危うい境界線上に立たされている。

文/和田大樹 内外タイムス