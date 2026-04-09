◇パ・リーグ 日本ハム4―2楽天（2026年4月9日 楽天モバイル 最強パーク）

日本ハムは楽天に4−2で逆転勝利を収め、2連勝でカード勝ち越しを決めた。同点に追いついた6回に清宮幸太郎内野手（26）が5号3ランを放ち、万波中正外野手（26）のリーグトップタイに並んだ。

先発・加藤は初回、3連打を浴びて無死満塁のピンチを背負った。4番・黒川を中飛に打ち取り1死満塁、伊藤裕にセンターへの犠飛を打たれたものの、続くボイトを空振り三振に斬り、最少失点で切り抜けた。

打線は楽天先発のウレーニャに5回までわずか2安打抑えられるも、継投に入ると息を吹き返した。先頭の矢沢が2番手・内から右翼線への二塁打で出塁すると、水野も中安で続いた。無死一、三塁から奈良間が中前適時打とし、鮮やかな3連打で同点に追いついた。

なおも無死一、二塁、3番手・加治屋から清宮幸が左中間席に運ぶ5号3ランで勝ち越しに成功。この回4得点で一気に突き放した。

チームは2連勝でカード勝ち越し、貯金を2に伸ばした。開幕から12試合で24本塁打とし、清宮幸がリーグトップの万波に5本塁打で並んだ。加藤貴が6回途中1失点で今季2勝目を挙げた。

▼清宮幸 奈良間が同点タイムリー打ってくれたので、楽な気持ちで打席に入れた。ゲッツーがよぎる場面だったんで、とにかく目付けを高くして、高めのボールを狙って打ちに行った。入ってくれて良かった。