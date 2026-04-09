ファーストリテイリングの柳井正社長は、原油高騰の影響について、“ユニクロだけが値上げを避けることはできない”として、中東情勢の混迷が続けば、商品の値上げもあり得ることを示唆しました。

ファーストリテイリング・柳井正会長兼社長

「値上げをうちだけが避けることはできない」

ファーストリテイリングの柳井正社長は9日、決算発表の会見に登壇し、中東情勢による原油高騰が長期化した場合は、商品の値上げをせざるを得ないとの認識を示しました。

一方で、事業へのリスクについては…。

ファーストリテイリング・柳井正会長兼社長

「こんなのは常ですよね。危機感をもって仕事をしていったら、こういう状況は常だと思わないと。今からの時代というのは、国別より民間企業と個人の時代、そのあたりがもっとしっかりと自分のビジネスをやる。自分の人生を生きることが大事な時代になるんじゃないかな」

このように述べ、“『日本独自の』『アメリカ独自の』という考えではなく、もっとグローバルに考えて、企業や個人が社会に良い影響を与えるようなことをしていった方がよい”との考えを示しました。

その上で、現在の世界情勢については次のように苦言を呈しました。

ファーストリテイリング・柳井正会長兼社長「やっぱり油がなければ何もできない。そういうことに関して、もっと悲鳴をあげないといけないんじゃないか。無駄な戦争はやめてもらいたい」