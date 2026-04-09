アーセナルのレジェンドであるティエリ・アンリ氏はCLラウンド8・1stレグでスポルティングに勝利した後、古巣の懸念点について触れた。



この試合アーセナルは90＋1分にカイ・ハフェルツが決勝点を挙げ、敵地で1-0の勝地を飾った。スポルティングにチャンスを作られるシーンもあったが、守護神GKダビド・ラヤが圧巻のパフォーマンスを見せ、クリーンシートでの先勝に成功した。





堅守はアーセナルの大きな武器であり、アンリ氏は欧州でもトップクラスだと誇るが、一方で攻撃陣には大きな問題があると考えている模様。それは度々指摘されてきた創造性の欠如だと主張しており、もし守備陣が崩された場合のケースを不安視している。「彼らの最大の強みはすでにわかっている。チームとして強固で、非常に堅実だ。私にとって、彼らはチャンピオンズリーグで最も堅実なチームだ。セットプレイについても周知の事実だ。不満を言う人もいるが、それは試合の一部であり、アーセナルにとっては大きな強みでもある。彼らはセットプレイが非常に得意だからね。しかし、守備が機能しない時、相手チームを苦しめるほど十分なチャンスを作れていないことがあり、それが問題になるかもしれない」「もちろん、0-0で引き分けに終わるよりはましだ！試合内容にはあまり見どころがなく、創造性に欠けていたが、彼らはやるべきことをやり遂げた。アウェイで勝利したのだから、エミレーツでの試合がどうなるか見てみよう」（『CBS Sports』より）マルティン・ウーデゴーやエベレチ・エゼなどピッチに魔法をかけることができる選手はアーセナルにもいるため、この2人が万全のコンディションを取り戻せば、アンリが不安視する問題も解決する可能性はあるだろう。堅守を築いたアーセナルで度々指摘される「創造性の欠如」は、タイトル獲得を目指すチームが次に解決すべき課題になるとレジェンドは考えているようだ。