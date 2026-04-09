◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム4ｰ2楽天(9日、楽天モバイルパーク)

日本ハムがチャンスをしっかりものにし、楽天に勝利しました。

初回、無死1塁の場面で、辰己涼介選手の打球が加藤貴之投手の前に転がりますが、バットが折れたことにより、避ける形でキャッチすることができずヒットとなります。さらに浅村栄斗選手の打球はライトへ高く飛びますが、万波中正選手が打球を見失う痛恨のミス。無死満塁のピンチで、1アウト奪うも伊藤裕季也選手の犠牲フライで先制点を奪われました。

好投だった楽天先発のウレーニャ投手が5回で降板。6回に継投した内星龍投手から先頭の矢澤宏太選手がツーベースヒット、水野達稀選手がセンターへヒットとつなげ無死1・3塁とします。奈良間大己選手が同点タイムリーを放つと、内投手はここで降板。なおも無死1・2塁とチャンスが続き、清宮幸太郎選手が加治屋蓮投手の2球目のストレートを振り抜き、レフトスタンドへ一直線の3ランホームランで逆転しました。

そのウラで楽天から反撃を受けノーアウト満塁とピンチを招くも、継投した玉井大翔投手が伊藤裕季也選手をサードゴロ、ボイト選手をダブルプレーとし、ピンチを脱しました。

9回に先頭の黒川史陽選手のライトへの大きな当たりに対し万波選手がスライディングキャッチを試みるもグラブをはじき、スリーベースヒットを記録されます。小郷裕哉選手の内野安打で1点を返されるもリードを保ち、日本ハムが勝利。楽天との3連戦は勝ち越しました。