事実上の封鎖が続くホルムズ海峡について、国際物流の専門家は、通航できるようになったとしても、物流が正常化するには数か月から数年かかる可能性があるとの見立てを示しました。

国際物流を専門とする神奈川大学の松田教授は、ホルムズ海峡の通航について、現在、「海運企業は判断しづらい状況にある」と話しました。

神奈川大学・松田琢磨教授「停戦したとはいえ、何が変わったと正直言えるような状況ではなくて、まずは船員と船の安全を確保していく。そちらが優先されることになるのだろう」

また、ホルムズ海峡通航にあたっては「保険料が大きな問題になる」と話しました。

神奈川大学・松田琢磨教授「政府や国際機関など国際的な取り決めができて、それを前提として保険会社とかが安全だと判断していく。船員が安心して通れると何らかの形で証明されていけば、だんだん通れるようになってくるのかなと」

ただ、今後、通航できるようになったとしても、物流が正常化するには相当な時間がかかると指摘しました。

神奈川大学・松田琢磨教授「確実に数か月はかかると思う。保険の復帰やパイプライン設備修復などを入れたら数年レベルの話」