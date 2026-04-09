お笑いコンビ「爆笑問題」田中裕二の妻でタレントの山口もえの手作り弁当が話題になっている。

山口は９日にインスタグラムを更新。長女が高校を卒業し、長男が高校１年生に、次女が小学３年生になった山口。「お弁当作り再開しました ３個から２個になって楽になったのに ちょっぴり寂しい…笑」と書き出し、お弁当の写真をアップ。「全て手作りが理想なんだろうけど わたしはお弁当の一角が埋まらない！！とか 揚げもの朝から揚げる時間ない！とか 色々な場面で冷凍食品に助けられてます 声を大にして言います 冷凍食品ありがたや〜！！です ４月から高校生になった長男には さつまいもおにぎり（晩ごはんの残り）や バナナ、カステラ等を捕食に持たせてる！ちなみに紫色は切り干し大根なの 鹿児島産の黒ニンジンを使ったら紫色に！ アントシアニンたっぷりで美味しかったよ お弁当生活の皆さん 頑張り過ぎずに頑張りましょう」とコメントし、お弁当の具材やおにぎりの写真を投稿した。

この投稿には「果物まであるんだから最高です」「お弁当作りは必ずで、制限時間があるので、気をわずにね」「お料理美味しそうです」「お子さんの心見て、こんなの食べたいだろうなぁとか考えて作るの楽しそうです。今後も楽しんで頑張って下さいね！」「お互い頑張りましょう」などのコメントが寄せられている。