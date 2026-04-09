◇セ・リーグ 阪神―ヤクルト（2026年4月9日 甲子園）

阪神の茨木秀俊投手（21）が9日のヤクルト戦でプロ初先発。雨の中での登板で、6回を5安打無失点に抑えてプロ初勝利を挙げた。

何度も先頭打者の出塁を許しながら、粘り強い投球で踏ん張った。4回は2死一、三塁から奥川を二ゴロに仕留めてピンチ脱出。2点を先制してもらった直後の5回は3者凡退に抑え、勝ち投手の権利を得た。雨が強くなった6回は2死満塁のピンチを背負ったが、最後は宮本を空振り三振に仕留め、大歓声を浴びながらベンチに戻った。試合は2―0の7回、阪神の攻撃中に雨が強くなり中断。そのままコールドゲームとなった。

降板後には「緊張もあって、いつものボールを投げられていない感覚はありましたが、先輩たちに引っ張ってもらって、何とか6回を投げることができました。先頭バッターを出すことが多く、リズムはつくり切れなかったですが、要所でもボールの高さを意識して投げることで粘ることができたと思います」と振り返った。

高卒4年目の茨木は昨年9月に救援で2試合に登板。今季はファーム・リーグで2試合に先発して防御率0.96と結果を残し、1軍の先発マウンドを勝ち取った。

このカードの初戦、7日のヤクルト戦でセ・リーグタイ記録の16奪三振の快投を見せた才木に刺激を受け、「初先発だけど、才木さんに負けないように頑張る。マウンドでの強気の姿勢を見せたい」と気合を入れて臨んだマウンドでしっかりと役目を果たした。

◇茨木 秀俊（いばらぎ・ひでとし）2004年（平16）6月8日生まれ、北海道札幌市出身の21歳。帝京長岡（新潟）では1年夏からベンチ入りし、3年夏は新潟大会準優勝で甲子園出場なし。22年ドラフト4位で阪神入り。25年9月21日ヤクルト戦で1軍デビューを果たすなど、2試合に救援登板した。1メートル83、87キロ。右投げ右打ち。