◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神２―０ヤクルト＝７回裏降雨コールド＝（９日・甲子園）

阪神・茨木秀俊投手が６回５安打無失点の好投でプロ初先発初勝利を挙げた。

「緊張もあっていつものボールを投げられていない感覚はありましたが、先輩たちに引っ張ってもらってなんとか６回を投げることができました。先頭バッターを出すことが多くリズムはつくり切れなかったですが、要所でもボールの高さを意識して投げることで粘ることができたと思います」

初回先頭の長岡に左前打を浴びたが、落ち着いて後続を断ち切ると、３回に初めて３者凡退。２点リードの６回には２死満塁のピンチを背負ったが、代打・宮本にチェンジを４球続けて空振り三振に仕留めた。

攻撃陣は４回に森下がリーグ単独トップとなる４号先制ソロ。左翼席に運び、「同期の茨木が頑張っていたので」と喜んだ。その後、無死二塁からは大山にも得点圏１５打席目で初安打初タイムリーが飛び出した。

チームは４カード連続の勝ち越しに成功。首位ヤクルトに０・５ゲーム差に迫った。

◆茨木 秀俊（いばらぎ・ひでとし）２００４年６月８日、北海道生まれ。２１歳。帝京長岡（新潟）では甲子園出場なし。２２年ドラフト４位で阪神入団。２５年９月２１日のヤクルト戦（神宮）で１軍デビューを果たすなど、２試合に救援登板。１８３センチ、８７キロ。右投右打。未婚。実弟はロッテの２４年育成ドラフト２位・茨木佑太。