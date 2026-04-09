マルセイユが新ロゴを発表…2004年以来、22年ぶりの変更に
マルセイユは8日、クラブ創設記念式典において、2004年以来となる新ロゴを発表した。フランスメディア『レキップ』が伝えている。
クラブの歴史上12番目のエンブレムとなる今回の変更についてマルセイユは、以下の説明を行っている。
「青と白のサポーターのためにデザインされた、新たなアイデンティティ。世界中のサポーターを結びつける言語を創造します。クラブの新たな刻印は、ヴェロドロームはもちろん、マルセイユの街を越えた場所でも、これまで以上に注目を集め、印象的で、体験でき、感じられるものとなるでしょう」
「私たちの新しいロゴは、歴史を尊重しつつ、象徴的なエンブレムを現代的にアレンジしたものです。力強さと視認性をもたらす明確な幾何学的構造と、マルセイユの街の中心で燃え盛る炎を彷彿とさせる、自由に広がる『M』の文字。構造的でありながら生命力にあふれ、歴史的でありながら大胆です。街に根付き、住民に愛されている。単なるデザイン変更にとどまらず、このエンブレムはマルセイユの本質的な側面――不安定さ、情熱、そして絶え間ない変化――を体現しています」
2004年に導入された現行ロゴよりも丸みを帯びた形状のエンブレムは、1935年から1972年まで使用されていたロゴにより近いデザインとなっている。また、ロゴには「Droit au But（ゴールへまっすぐ）」というモットーとともに、1993年に獲得したチャンピオンズリーグのタイトルを象徴する星が残されている。
クラブの歴史上12番目のエンブレムとなる今回の変更についてマルセイユは、以下の説明を行っている。
「青と白のサポーターのためにデザインされた、新たなアイデンティティ。世界中のサポーターを結びつける言語を創造します。クラブの新たな刻印は、ヴェロドロームはもちろん、マルセイユの街を越えた場所でも、これまで以上に注目を集め、印象的で、体験でき、感じられるものとなるでしょう」
2004年に導入された現行ロゴよりも丸みを帯びた形状のエンブレムは、1935年から1972年まで使用されていたロゴにより近いデザインとなっている。また、ロゴには「Droit au But（ゴールへまっすぐ）」というモットーとともに、1993年に獲得したチャンピオンズリーグのタイトルを象徴する星が残されている。
【動画】『M』の文字が強調されたマルセイユの新ロゴ
𝐏𝐞𝐧𝐬𝐞́ 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐚 𝐣𝐞𝐮𝐧𝐞𝐬𝐬𝐞,— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 8, 2026
𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐦𝐢𝐬 𝐩𝐚𝐫 𝐥’𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞,
𝐜𝐨𝐧𝐜̧𝐮 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐦𝐚𝐫𝐪𝐮𝐞𝐫 𝐬𝐨𝐧 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐬. pic.twitter.com/kPaqEJo7Q8