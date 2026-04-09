◇プロ野球 セ・リーグ 阪神2-0ヤクルト(9日、甲子園球場)※雨天のためコールドゲーム

阪神がヤクルトに勝利し、開幕から4カード連続勝ち越しとなりました。

この日は茨木秀俊投手がプロ初先発。2022年ドラフト4位で阪神に入団し、4年間の歳月を経て先発のマウンドに立ちました。

茨木投手は初回、先頭にヒットで出塁を許しますが、後続は打ち取って無失点に抑えます。さらに両者無得点で迎えた2回、ヒットと四球で1アウト1、2塁のピンチを迎えます。それでも後続を抑え、先制点は与えません。

打線は4回、先頭の森下翔太選手が今季4号のホームランを放ち、先制点。続く佐藤輝明選手がツーベースヒットで出塁すると、大山悠輔選手がタイムリーヒットを放ち、すぐさま追加点を奪いました。

援護を受けた茨木投手は5回を三者凡退。しかし強い雨の中で迎えた6回、ヒットと2つの四球で2アウト満塁のピンチを背負います。迎えた代打・宮本丈選手を空振り三振。大ピンチを無失点で乗り越えました。

茨木投手は6回96球、5被安打、5奪三振、3与四球、無失点の内容で降板。その後、7回裏阪神の攻撃中に降雨のため中断となると、そのままゲームセット。茨木投手が4年目で初勝利をあげました。

チームはヤクルトに2勝1敗で、開幕から4カード連続勝ち越し。今季8勝4敗で首位ヤクルトに0.5ゲーム差に迫りました。