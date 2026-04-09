niko and …×wiggle wiggle♡第2弾コラボでハッピー全開

見ているだけで気分が上がるポップなコラボが登場♡niko and …と韓国発の人気ブランドwiggle wiggleの第2弾コレクションが発売されます。カラフルで遊び心あふれるデザインは、日常に“ハッピー”をプラスしてくれる存在。ファッションから雑貨まで幅広く楽しめる注目アイテムをチェックしてみてください♪

コーデが楽しくなるアパレル♡

「ラグランTシャツ」は5,500円（税込）で、アイボリー・ベージュ・ネイビーの3色、サイズはM・L展開。

「スカーフセットボーダーTシャツ」（5,500円税込）はブルー・オレンジ・ブラウンの3色で、アレンジも楽しめる一枚。

「レイヤードメッシュワンピース」（6,000円税込）はレッド・ブラックの2色で、トレンド感あるスタイリングが叶います。

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小物＆雑貨も充実

「2WAYショルダーバッグ」は4,990円（税込）、ピンク・イエロー・ネイビーの3色展開。「アソートキャップ」（3,990円税込）はネイビー・オフホワイトの2色。

さらに「ワイヤレスヘッドホン」（3,300円税込）や「Bluetoothイヤホン」（3,630円税込）、「iPhoneケース13～15」（2,200円税込）など、ガジェットアイテムもラインナップ。日常を彩るアイテムが揃います。

発売情報をチェック

発売は2026年4月9日（木）10:00～順次スタート。「niko and …」国内全店舗、公式WEBストアand ST、「WIGGLE WIGGLE.ZIP HARAJUKU」で展開されます。

※一部商品のみ取り扱いの店舗もございます。

毎日にハッピーをプラス

niko and …×wiggle wiggleのコラボは、身につけるだけで気分が上がるポジティブなアイテムが魅力♡コーディネートに取り入れるだけで、いつもの日常がちょっと楽しくなるはずです。

ファッションも雑貨もまとめて楽しめるこの機会に、ぜひお気に入りを見つけてみてください♪