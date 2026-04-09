タレントの辻希美（38）が8日、ブログを更新。睡眠不足の中で作った長男・青空さんのお弁当を披露し、共感と応援の声が寄せられている。

【映像】辻希美の水着姿や睡眠不足で作ったお弁当（複数カット）

2025年8月8日に第5子となる夢空ちゃんが誕生し、3男2女を育てている辻。ブログでは、水着でプールに入っている親子ショットなど、日常の様子も発信してきた。

睡眠不足で作ったお弁当披露

8日に更新したブログでは、「きょうから毎朝お弁当生活が始まりました。毎日のお弁当作りは慣れるのか不安ですが、きょうも夜中夢が1時間半おきに泣いてたから寝不足のまま朝になりお弁当準備。ぅん…不安からのスタートです が…頑張ります!!!!!!!!残り物をお弁当にしてせいあが食べる時間くらいに食べてみた。これから色んなお弁当作るから何が美味しくて何がダメかをこうやって食べて研究していきます。冷凍食品とか作り置き冷凍とか色々試してみる!!!!!!!!!!!!」とつづり、高校生になった青空さんのお弁当と、自身用の研究用お弁当を披露した。

（『ABEMA NEWS』より）