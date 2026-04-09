【ひらがなクイズ】解けると爽快！ ひらがな2文字を埋めてみよう！ ヒントは「キッチンにある道具」
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、家事の合間に使う道具から、ドラッグストアで見かける専門的な名称、そして力強いアクションまで、全く異なるジャンルの言葉を組み合わせました。あなたの「ひらめき力」をフル回転させて、1分以内のクリアを目指してください！
□□る
□□ばす
□□ぷろふぇん
ヒント：お茶をいれるときにお湯を沸かすあの道具や、足を使って対象を遠くへ追いやる動作、そして鎮痛消炎テープ剤などに含まれる有効成分の名前を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「けと」を入れると、次のようになります。
けとる（ケトル）
けとばす（蹴飛ばす）
けとぷろふぇん（ケトプロフェン）
どれも正しい言葉になりますね。今回はカタカナの生活用品、勢いのある動詞、そして少し難しい医薬品成分という、振り幅の大きい3語がターゲットでした。日常的に目にするラベルやニュースの言葉にアンテナを張っておくと、こうしたパズルを解く際の「検索スピード」が飛躍的に高まりますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、家事の合間に使う道具から、ドラッグストアで見かける専門的な名称、そして力強いアクションまで、全く異なるジャンルの言葉を組み合わせました。あなたの「ひらめき力」をフル回転させて、1分以内のクリアを目指してください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□ばす
□□ぷろふぇん
ヒント：お茶をいれるときにお湯を沸かすあの道具や、足を使って対象を遠くへ追いやる動作、そして鎮痛消炎テープ剤などに含まれる有効成分の名前を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：けと正解は「けと」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「けと」を入れると、次のようになります。
けとる（ケトル）
けとばす（蹴飛ばす）
けとぷろふぇん（ケトプロフェン）
どれも正しい言葉になりますね。今回はカタカナの生活用品、勢いのある動詞、そして少し難しい医薬品成分という、振り幅の大きい3語がターゲットでした。日常的に目にするラベルやニュースの言葉にアンテナを張っておくと、こうしたパズルを解く際の「検索スピード」が飛躍的に高まりますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)