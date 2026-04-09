国宝級イケメンランキングで「好きな歴代1位受賞者」ランキング！ 2位「目黒蓮」、10票差の1位は？
All About ニュース編集部は2026年3月3日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「歴代国宝級イケメン」に関するアンケート調査を実施しました。
「国宝級イケメン」は、ファッション誌『ViVi』（講談社）に掲載される人気企画「ViVi国宝級イケメンランキング」にランクインした芸能人を指します。
それでは、「国宝級イケメンランキングで好きな歴代1位受賞者」ランキングの結果を紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位はSnow Manの目黒蓮さんです。Snow Manのメンバーとして2020年にCDデビューした目黒さんは、個人ではさまざまなドラマや映画に出演。浜辺美波さんとダブル主演を務めた映画『ほどなく、お別れです』が話題を呼び、4月には主演映画の『SAKAMOTO DAYS』の公開も控えています。
また、ドラマシリーズ『SHOGUN 将軍』シーズン2への出演も発表され、日本を代表する俳優として幅広い世代から人気です。
さらに、スタイルの良さを生かしてモデルとしても活躍。2023年には、「国宝級イケメンランキング」のNOW部⾨で連続1位を果たし殿堂入りしました。
回答者からは、「見た目だけではなく中身もイケメンなところがかっこいい」（40代女性／埼玉県）、「ビジュアルの完成度はもちろん、クールさと誠実さをあわせ持つ雰囲気が魅力的」（40代男性／大阪府）、「魅力は、整ったビジュアルだけでなく、どこか儚げで繊細な雰囲気にあります」（40代女性／滋賀県）などの意見が寄せられました。
1位は吉沢亮さんでした。2009年に開催したオーディションをキッカケに芸能界デビューした吉沢さんは、2011年に出演した『仮面ライダーフォーゼ』（テレビ朝日系）で若手イケメン俳優として注目を集めます。
イケメンなだけでなく演技もすばらしく、現在まで数多くの人気作品に出演。主演映画の『国宝』は、邦画実写の歴代興行収入記録を塗り替えるなど、国民的な支持を得ています。
そんな吉沢さんは、「ViVi国宝級イケメンランキング」では常連として有名。「2018年下半期ViVi国宝級イケメンランキング」で1位を獲得し、晴れて殿堂入りを果たしています。
回答者からは、「整った容姿を持ちながら、三枚目の役からシリアスな大河ドラマの主役まで泥臭く演じきるギャップがすばらしい」（40代男性／宮城県）、「イケメンなだけでなく、トークもおもしろくてノリが良いところも素敵」（30代女性／茨城県）、「イケメンなだけでなく、スタイルもいいし演技もうまい」（30代女性／埼玉県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
「国宝級イケメン」は、ファッション誌『ViVi』（講談社）に掲載される人気企画「ViVi国宝級イケメンランキング」にランクインした芸能人を指します。
それでは、「国宝級イケメンランキングで好きな歴代1位受賞者」ランキングの結果を紹介します。
2位：目黒蓮（2022年下半期 NOW 1位、2023年上半期 NOW 1位）／36票
2位はSnow Manの目黒蓮さんです。Snow Manのメンバーとして2020年にCDデビューした目黒さんは、個人ではさまざまなドラマや映画に出演。浜辺美波さんとダブル主演を務めた映画『ほどなく、お別れです』が話題を呼び、4月には主演映画の『SAKAMOTO DAYS』の公開も控えています。
また、ドラマシリーズ『SHOGUN 将軍』シーズン2への出演も発表され、日本を代表する俳優として幅広い世代から人気です。
さらに、スタイルの良さを生かしてモデルとしても活躍。2023年には、「国宝級イケメンランキング」のNOW部⾨で連続1位を果たし殿堂入りしました。
回答者からは、「見た目だけではなく中身もイケメンなところがかっこいい」（40代女性／埼玉県）、「ビジュアルの完成度はもちろん、クールさと誠実さをあわせ持つ雰囲気が魅力的」（40代男性／大阪府）、「魅力は、整ったビジュアルだけでなく、どこか儚げで繊細な雰囲気にあります」（40代女性／滋賀県）などの意見が寄せられました。
1位：吉沢亮（2018年下半期 NOW 1位）／46票
1位は吉沢亮さんでした。2009年に開催したオーディションをキッカケに芸能界デビューした吉沢さんは、2011年に出演した『仮面ライダーフォーゼ』（テレビ朝日系）で若手イケメン俳優として注目を集めます。
イケメンなだけでなく演技もすばらしく、現在まで数多くの人気作品に出演。主演映画の『国宝』は、邦画実写の歴代興行収入記録を塗り替えるなど、国民的な支持を得ています。
そんな吉沢さんは、「ViVi国宝級イケメンランキング」では常連として有名。「2018年下半期ViVi国宝級イケメンランキング」で1位を獲得し、晴れて殿堂入りを果たしています。
回答者からは、「整った容姿を持ちながら、三枚目の役からシリアスな大河ドラマの主役まで泥臭く演じきるギャップがすばらしい」（40代男性／宮城県）、「イケメンなだけでなく、トークもおもしろくてノリが良いところも素敵」（30代女性／茨城県）、「イケメンなだけでなく、スタイルもいいし演技もうまい」（30代女性／埼玉県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)