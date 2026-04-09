「山梨ならではの温泉地…」ワイナリー巡りも楽しい「石和温泉」の魅力とは？【山梨県】
山梨県笛吹市に位置する石和（いさわ）温泉は、湯の国・山梨で最大規模を誇り、全国でも屈指の温泉郷として知られています。東京からわずか90分ほどの距離にありながら、豊かな自然に囲まれたロケーションが訪れる人を魅了します。
泉質は肌にやさしく包み込むような「美肌湧泉」として親しまれており、多くの宿が個性豊かな風呂を備えています。
老舗旅館から大型ホテルまでバラエティー豊かな宿泊施設がそろうほか、日帰り入浴可能な宿や「石和源泉足湯ひろば」など、宿泊せずとも名湯を気軽に楽しめる環境が整っています。
2026年3月には「富士山石和温泉郷 湯めぐりスタンプラリー」といったイベントも開催され、温泉情緒を存分に味わうことができます。
また、甲州ワインの産地として名高く、「ぶどうの丘」でのワイン試飲や老舗「笛吹ワイン」でのワイナリー巡りも人気です。
体験型観光も豊富で、山梨名物「桔梗信玄餅」の詰め放題が楽しめる工場テーマパークや、築300年の古民家でほうとう作りができる「すずらんの里」なども立ち寄りにおすすめです。
富士山を一望できる「ほったらかし温泉」の絶景露天風呂や、1300年の歴史を刻む古刹「大蔵経寺」など、歴史と絶景に触れる文化的な旅も満喫できます。
「山梨ならではの温泉地だから」（30代男性／群馬県）」
「大きな温泉地で、アクセスもよく、行きやすいです」（60代男性／新潟県）」
「雰囲気が好きなため」（20代女性／三重県）」
「冬向きに感じるから」（30代男性／山口県）」
「普通に石和温泉が好きなので」（40代男性／東京都）」
※All About ニュース編集部が実施した「冬に行きたい温泉地」に関するアンケートより抜粋（調査期間：2026年1月14〜15日、回答者250人）
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)
泉質は肌にやさしく包み込むような「美肌湧泉」として親しまれており、多くの宿が個性豊かな風呂を備えています。
老舗旅館から大型ホテルまでバラエティー豊かな宿泊施設がそろうほか、日帰り入浴可能な宿や「石和源泉足湯ひろば」など、宿泊せずとも名湯を気軽に楽しめる環境が整っています。
「石和温泉」周辺には何がある？「桃・ぶどう日本一の温泉郷」と称される通り、周辺には四季折々のフルーツ狩りを楽しめる観光農園が充実しています。1年中フルーツ狩りができる「山梨FUJIフルーツパーク」や、高設栽培でいちごが味わえる「石和いちご館青柳」など、味覚体験スポットには事欠きません。
また、甲州ワインの産地として名高く、「ぶどうの丘」でのワイン試飲や老舗「笛吹ワイン」でのワイナリー巡りも人気です。
体験型観光も豊富で、山梨名物「桔梗信玄餅」の詰め放題が楽しめる工場テーマパークや、築300年の古民家でほうとう作りができる「すずらんの里」なども立ち寄りにおすすめです。
富士山を一望できる「ほったらかし温泉」の絶景露天風呂や、1300年の歴史を刻む古刹「大蔵経寺」など、歴史と絶景に触れる文化的な旅も満喫できます。
「大きな温泉地で、アクセスもよく、行きやすい」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
「山梨ならではの温泉地だから」（30代男性／群馬県）」
「大きな温泉地で、アクセスもよく、行きやすいです」（60代男性／新潟県）」
「雰囲気が好きなため」（20代女性／三重県）」
「冬向きに感じるから」（30代男性／山口県）」
「普通に石和温泉が好きなので」（40代男性／東京都）」
※All About ニュース編集部が実施した「冬に行きたい温泉地」に関するアンケートより抜粋（調査期間：2026年1月14〜15日、回答者250人）
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)