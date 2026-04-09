横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されてからことしで49年。同級生たちはことしもめぐみさんがいない春を迎えました。同級生たちがサクラの苗木に込めた願いとは・・



ことしも美しい花を咲かせました。



新潟市中央区の寄居中学校。



49年前の4月、この場所で撮影された写真があります。



満開のサクラに囲まれた横田めぐみさん。当時寄居中学校の1年生でした。



この「サクラの写真」は公開捜査に使われ、拉致問題の象徴ともいえる一枚となりました。





めぐみさんの同級生、池田正樹さん。9日、ほかの同級生とともに寄居中学校を訪れました。過ぎ去った年月を物語る衰えたサクラの木・・それでも、懸命に花を咲かせています。めぐみさんの同級生、池田正樹さん「桜もこうやって生きてて頑張ってるんだなってめぐみさんも北朝鮮で頑張ってますよ」9日、めぐみさんの母・早紀江さんも電話での取材の応じました。横田早紀江さん「今のサクラのように元気でいていただいてね向こうで元気で帰って来てほしいとそればっかり願ってお祈りしております」去年のサクラの季節、池田さんたちは寄居中学校の敷地に5本のサクラの苗木を植えました。5人家族だっためぐみさん。せめてサクラだけでも一緒になってほしいそんな思いを込めました。そして、いまサクラの苗木は小さなつぼみを膨らませています。めぐみさんの同級生、池田正樹さん「（去年より）4、50センチ大きくなったようですけど、この花が咲く前にめぐみさんに帰って来てほしいです」小栗武さん「来年のサクラが咲くまでには拉致問題を全面的に解決してもらいたいし、我々同級生ももう一日も待てないという気持ちはずっと変わっていないので」次の春は、必ずこの場所で。ともにサクラの木を見上げる日を待ち望んでいます。