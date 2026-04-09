「やっと買えた…！」【SNSで話題】平成女児世代の心をくすぐる「カラースプレー」スイーツ実食リポ
「カラースプレー」がたっぷり！ SNSで話題のスイーツを実食カラフルなビジュアルの「カラースプレー（カラーチョコレート）」は、かわいいだけではなく、1990年代後半〜2000年代初頭に小学生だった「平成女児世代」にとっては、どこか懐かしさを感じる存在です。
今回、SNSでも話題となっているコンビニで購入できる「カラースプレー」のパンとアイスをピックアップして、平成女児世代ど真ん中の筆者が本音でリポートします。
1. 【セブン】「よくばりサンド カラーチョコ＆ホイップ」213.84円
まず紹介するのは、セブン-イレブンの「よくばりサンド カラーチョコ＆ホイップ」213.84円（税込）です。こちらは3月31日の発売直後からSNSで話題となり、「食べたいのにどこにも売っていない！」という声が多数。
筆者もいつも利用するセブンの店舗では売り切れで、何店舗も巡ってようやくゲットすることができました。
こちらは表面にカラースプレーがたっぷりとトッピングされた、セブン限定のスイーツサンドです。パン生地はピンク色で、ビジュアルのインパクトも抜群です。
ひと口食べると、ふわふわ食感の甘いホイップと、同じくふわふわのパン生地が口いっぱいに広がります。そこにカラースプレーの食感がアクセントとなって、楽しい口当たりに。ホイップの甘さがくど過ぎないため、軽やかに食べ進められるのも魅力です。
ちなみに、カラースプレーがかかっているのは表面のみ。背面や中には入っていませんが、ホイップクリームがぎっしりと詰まっているため、食べ応えは十分です。
2. 【赤城乳業】「トッピンぎゅ〜！」194円
続いて紹介するのは、コンビニ各社で販売されている、赤城乳業の「トッピンぎゅ〜！」194円（税込）です。実はこちらは、開発者が子どもの頃に抱いていた、「カラースプレーをたくさん食べたい！」という夢を叶えたアイスなのだそう。
2024年に限定販売された際にはSNSを中心に大きな話題となり、予想以上の販売数で供給が追いつかず、販売休止になるほどの人気でした。そして2026年3月24日、待望の復活販売となりました！
ホイップクリーム風アイスの中に、カラースプレーとチョコソースをたっぷりと混ぜ込んだアイスバーです。
食べ進めると、チョコソースがとろ〜りと広がり、カラースプレーの甘さと相性抜群。カラースプレーのザクザクとした食感に、滑らかなホイップクリーム風アイスの甘みが重なります。子どもから大人まで楽しめる、甘さたっぷりの幸せな気分になれる一品です。
いかがでしたか。平成女児世代にとってはどこか懐かしく、現在の子ども・若者世代にもワクワクする「カラースプレー」を使ったカラフルなスイーツ。発売するたびに人気を集めているため、今後も新商品が続々と登場しそうな予感です。気になった方は、ぜひ店舗でチェックしてみてください。
※商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください。
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)