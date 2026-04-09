Image: NASA

スマホで月を撮影する場合、綺麗に撮るにはどうすればいいでしょう。

満月や月食が発生する時によくあがるカメラハックの話題です。月をスマホカメラで撮ると、どうしても真っ暗の中に白飛びした丸があるだけの画になりがち。アマチュア写真家によって、月という被写体は美しくも難しい存在です。

月をディティールまで美しく撮るには…、現在、宇宙空間を飛行中のアルテミスIIミッションの宇宙飛行士がその最適解を教えてくれました。それは…近づくこと！

単純。なのに無理！

日本時間4月2日に打ち上げ、すでに月の向こう側をフライバイしているアルテミスII。宇宙船オリオンから撮影された画像が次々とNASAから公開されています。

約50年ぶりに人類が見た地球。アルテミスIIから写真が届いたよ

NASAはアルテミスIIミッション全体のライブ配信や、オリオン宇宙船からの定点ライブ配信などを行なっていますが、XユーザーのScott Bryanさんがその中から、オリオンの窓から月の凹凸までくっきり見えているシーンを発見。

もうね、これを見ればわかります。月を詳細までしっかり撮影したかったら、物理的に近づくしかない！ これが最も確実で単純な方法、かつ現時点では最も難しい方法です。

また、もし月まで近づけたときのため、Bryanさんは、船内の電気は消すのがコツ！とアドバイスしています。

ちなみに、オリオン船内でクリスティーナ・コック宇宙飛行士やリード・ワイズマン宇宙飛行士が撮影している月画像、iPhone 17 Pro Maxで撮られていますよ！